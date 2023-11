Ángeles Somos’, una tradición cultural que se resiste a desaparecer en María La Baja

Cartagena

Más de 1.789 estudiantes de la Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural, ubicada en el municipio de María La Baja, vivieron de cerca una de las tradiciones más representativas que se enaltece al inicio del mes de noviembre con la celebración de ‘Ángeles Somos’, la cual tiene como protagonistas a los niños y, como ejes centrales, el juego, la música, la cooperación, el canto y la mezcla cultural afrodescendiente.

“Ángeles somos, del cielo venimos pidiendo limosnas para nosotros mismos. Tintililillo, tintililillo, cinco pesos para mi bolsillo. No te late, no te late, saca el bollo del escaparate. No te rías, no te rías, que la mochila está vacía. No te escondas, no te escondas, que te pego con la olla”, así rezan los cánticos de los estudiantes que retumban por toda la geografía entre el Canal del Dique, su llanura y el piedemonte de las serranías de San Lucas.

Para los educadores de este plantel escolar, esta celebración de ‘Ángeles Somos’, encierra los valores de los marialabajenses, como la convivencia social pacífica, fundamental para comprender la identidad y el sentido de pertenencia de toda la comunidad educativa, generado una gran atención y expectativa en torno a su protección como manifestaciones representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial del departamento de Bolívar.

Fernán Cuten López, coordinador de la sede ‘Las Delicias’, educador que a lo largo de los años se ha encargado de mantener viva esta tradición desde un enfoque que prioriza el bienestar de los estudiantes en este municipio, dijo que este juego pedagógico de buenas prácticas y participación comunitaria, “es una verdadera expresión cultural del más alto impacto en la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes”, aseveró.

El educador agregó que esta costumbre arraigada en los Montes de María, permite la construcción de un mejor tejido social, que tiene como como ejes centrales la lúdica, la cocina tradicional, la música, el canto, valores como la solidaridad, la cooperación, trabajo en equipo, equidad, gratitud, conciencia y cultura medioambiental.

¿Qué es ‘Ángeles Somos’ y por qué se celebra esta festividad?

“Ángeles Somos” es una fiesta histórica que ha trascendido a lo largo de los años, y que hoy sigue impregnada en los barrios del municipio de María La Baja donde miles de niños con cánticos, ollas viejas, palos de escoba, pregones autóctonos y sonrisas que nadie puede evadir, empiezan a ir de casa en casa, recolectando alimentos para hacer el popular sancocho, el cual tradicionalmente es ubicado en un fogón artesanal a base de leña.

El origen de esta tradición cultural viene de la época de la colonia española y tuvo gran importancia en los territorios dominados por la corona. Fue instaurada por el papa Gregorio IV, quien denominó el 1 de noviembre como el Día de todos los Santos en contraposición a la noche de brujas del 31 de octubre.

“Ángeles somos, del cielo venimos, pidiendo limosna para nosotros mismos. Tintililillo, tintililillo, cinco pesos para mi bolsillo, no te late, no te late saca el bollo del escaparate, no te rías, no te rías que la mochila está vacía”. Con estos hermosos estribillos, esta celebración se mantiene siendo considerada Patrimonio Inmaterial de la Nación.