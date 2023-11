Alcaldía de Cartagena gestiona más de 15 mil ayudas para emergencia por ola invernal

Cartagena

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, confirmó que se están gestionando más de 15.000 ayudas humanitarias para apoyar a los ciudadanos que se han visto afectados por las intensas lluvias de los últimos días. De acuerdo con el informe de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres, serían más de 10.200 familias.

“Estamos gestionando con Bogotá, específicamente con el Departamento de Prosperidad Social y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- más de 15.000 ayudas de emergencia para entregar a las personas afectadas por la ola invernal. Simultáneamente, se está haciendo la caracterización con el recorrido en los barrios para determinar la ubicación exacta de las personas, de tal modo que podamos hacer el trabajo antes de que lleguen las ayudas, y no perder el tiempo”, manifestó el alcalde William Dau Chamat.

Hay que destacar que, se instaló una mesa de seguimiento con el Gobierno Nacional, para tomar decisiones que permitan enfrentar las emergencias de Cartagena, y otras ciudades del Caribe.

“Lamentamos las situaciones ocurridas por las inundaciones a causa de las lluvias de los últimos días. Actualmente, tenemos un contrato para llevar a cabo la limpieza y adecuaciones de los canales; hemos venido realizando limpieza en las tres localidades y atendiendo puntos como en Colombiatón, Matute, El Zapatero, el Callejón Carrillo, Bocagrande y otros sectores. Contamos con varios equipos que se encuentran atendiendo puntos críticos, por ejemplo en Terrazas de Calicanto y en Las Palmeras”, indicó el secretario de Infraestructura, Luis Villadiego.

Continuó diciendo: “la situación de Cartagena es compleja con el tema de las aguas, hay muchos kilómetros de canales que requieren la intervención del Distrito, pero también la cooperación de la cultura ciudadana para no obstruirlo y/o bloquearlos, lo que vuelve vulnerable diferentes puntos de la ciudad. Anualmente, tenemos un contrato de maquinaria para la intervención mecánica en los diferentes canales y mano de obra no calificada para los canales secundarios, donde las máquinas no acceden”.

A su turno, el subdirector del Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena, Roberto Junior González, precisó que, “se ha habilitado la línea de atención 3012106719 para que los ciudadanos reporten las situaciones de emergencia respecto a los árboles en riesgo, y la fauna silvestre que se vea amenazada”.

Agregó: “de manera preventiva hemos venido desarrollando la tala de 117 árboles que representaban un riesgo para el patrimonio y la vida de las personas. Invito a todos a adquirir conciencia respecto a la disposición de los residuos sólidos”.

Funcionarios de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, la Defensa Civil, Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos están trabajando de manera articulada para adelantar acciones de mitigación.