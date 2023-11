Una sola Montería no es un eslogan, es llevar a la ciudad a otro nivel: Hugo Kerguelén

Montería

Los monterianos eligieron a Hugo Fernando Kerguelén García como alcalde de la ciudad para el período administrativo 2024-2027. Con 114.675 votos, el promotor de ‘Una sola Montería’ logró el triunfo sobre Natalia López Fuentes, quien logró 88.180 respaldos en las urnas.

Tras el contundente resultado, Kerguelén García visitó a Caracol Radio para enviar un mensaje de agradecimiento a todos los monterianos que creyeron en la visión de ciudad de su proyecto político.

El nuevo alcalde, de 42 años, habló con este medio sobre la iniciativa de generar 27 mil nuevos empleos, de cómo será el empalme con la administración del alcalde Carlos Ordosgoitia y de cómo serán sus relaciones con el nuevo Concejo de la ciudad de Montería. También ratificó que no habrá restricciones para los mototaxistas durante su periodo de gobierno y mencionó las cosas que lo unen con el gobernador electo de los cordobeses, Erasmo Zuleta Bechara.

¿Qué sensaciones tiene Hugo Kerguelén ahora que se convirtió en el nuevo alcalde de Montería? Imaginamos que más allá de la satisfacción por la victoria, tiene la enorme responsabilidad de corresponder a los más de 100 mil monterianos que depositaron su confianza en usted.

“Siento la satisfacción del deber cumplido, pero el primer sentimiento que tengo es de agradecimiento a los monterianos, no solo a los más 114 mil que votaron por mí, sino que la responsabilidad es más grande y es tomar las mejores decisiones en los próximos cuatro años para todos. ‘Una sola Montería’ no es un eslogan de campaña, es lo que tenemos que hacer para llevar a la ciudad a otro nivel”.

“Tenemos que generar unidad, liderar procesos, construir sobre lo construido, mejorar lo que no funciona bien y siempre ser propositivos en el debate. Estos aspectos son muy importantes para la ciudad”.

Hugo Kerguelén es un ingeniero cuya prioridad no es el cemento. Su campaña la enfocó en la generación de ingresos y de empleos para los monterianos. ¿Cómo va a hacer para conseguir los 27 mil nuevos empleos que prometió?

“¡Eso es raro, un ingeniero cuya prioridad no es el cemento! Y sabes por qué mi prioridad no es el cemento: porque he realizado proyectos de infraestructura durante 18 años, esa es mi experiencia y lo que a mí me queda fácil, pero yo lideré un proyecto de construcción colectiva por más de un año y tres meses, escuchando a los monterianos y dándome cuanta cuáles son sus problemáticas. Y esos problemas redundan en los temas de mayores ingresos y empleo, y sobre esos puntos es que vamos a trabajar”.

“La propuesta de los 27 mil empleos surge, porque nosotros tenemos que bajar la tasa de desempleo a un dígito, esa es la meta a la que hay que llegar y sostenerla. Nosotros tenemos que generar empleo desde el campo, pero para lo lograr eso, primero debemos crear conectividad con vías productivas, hacer acueductos y fortalecer la agroindustria. Con esas tres cosas vamos a lograr una revolución en la generación de empleo y en la disminución de la pobreza”.

“También coger de la mano al sector privado y abrir la llave para el desarrollo del éxito de Montería. Tenemos que hacer un cambio en el estatuto de renta en beneficio de los empresarios, con la iniciativa de cambiar impuestos por puestos de trabajo. Esta es una propuesta que pone de primero al monteriano, al joven, al emprededor y a la mujer, para lo que iban a pagar en tributos, hasta cierto punto y manteniendo una sanidad fiscal, en adelante las empresas lo paguen en costos de personal. Y lo más importante es que vamos a liderar un proceso de formación en competencias de educación para el trabajo, con el acompañamiento de los institutos técnicos y tecnológicos, así como también las universidades para proveer a las compañías con talento local”.

Ya tuvo la oportunidad de reunirse con el alcalde Carlos Ordosgoitia. ¿Cómo será el empalme con su administración?

“Yo no quiero perder tiempo. Llamé al alcalde Carlos Ordosgoitia para que me recibiera con el fin de que pudiéramos tener las primeras aproximaciones para empezar el empalme. Este viernes, a las 2:30 de la tarde, tendremos la primera reunión con los equipos de empalme para presentarlos y así empezar la próxima semana a conocer los proyectos que están andando, todo lo nuevo que se tiene pensado desde la administración municipal y engranarlo con nuestro programa de gobierno, que posteriormente se va a convertir en un plan de desarrollo, para no perder ni un segundo a partir del próximo 1° de enero”.

De acuerdo con el preconteo de las elecciones del pasado 29 de octubre, Montería tendrá un Concejo renovado. ¿Cómo será el relacionamiento suyo con estos nuevos coadministradores de municipio?

“Creo que solamente dos concejales, de los que están hoy, van a estar en el Concejo de los próximos cuatro años. Es muy importante esta renovación y lo más importante es que ellos estén sintonizados con la construcción colectiva que yo quiero hacer para la ciudad, que es pensando en una sola Montería, en el bienestar del ciudadano, sin egos y sin vanidades”.

El Gobernador electo, Erasmo Zuleta, habló de gobernar sin color políticos, lo hemos visto en una foto con él, ¿Pasaron la página, qué planes tienen?

“Yo sé que Erasmo quiere trabajar por Montería y él tiene dentro de sus propuestas el compromiso de destinar el 30% del presupuesto para la ciudad y eso va a ayudar muchísimo. Yo creo que ese amor por Montería es lo que nos une. Él quiere hacer una buena Gobernación y yo quiero hacer una buena Alcaldía, debemos trabajar en unidad con el fin de generar sinergias y poderle generar bienestar al ciudadano”.

¿En su administración habrá decretos que restrinjan la actividad del mototaxismo?

“Por supuesto que no. Así lo manifesté en campaña y lo seguiré manteniendo”.

¿Qué propuestas de los que fueron candidatos le gustaría incluir en su programa de Gobierno?

“Estoy analizando cuáles son las que vamos a incorporar, los programas de gobierno yo me les he venido leyendo, pero lo que estoy analizando en estos momentos es cuáles fueron las propuestas de esos candidatos que generaron sintonía y aceptación en la gente, y eso es lo que incluiremos en nuestro plan de desarrollo”.