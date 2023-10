EPS Sanitas propone al Gobierno implementar giro directo a Cruz Verde

Los recientes comunicados sobre la suspensión de medicamentos e insumos de Cruz Verde a los afiliados de la EPS Sanitas, han generado nueva tensión e incertidumbre por el futuro del sector de la salud en Colombia.

Según anunció el dispensario, todos los medicamentos que NO estén en el Plan de Beneficios en Salud, PBS, dejarán de suministrarse desde el próximo 15 de noviembre.

La razón principal de esta decisión, según Cruz Verde, tiene que ver con que Sanitas le adeuda una suma de unos 400.000 millones de pesos. Esta deuda entre los dos actores del sistema se ha venido acumulando durante los últimos tres años y hasta ahora no se ha logrado un acuerdo de pago para la continuidad.

Frente a esto, la Superintendencia de Salud manifestó que Sanitas deberá priorizar la entrega continua de los fármacos e insumos médicos requeridos por sus usuarios.

Por su parte, la EPS rechazó la comunicación de Cruz Verde y aseguró que desde que se recibió la notificación unilateral, la EPS está buscando alternativas y activando planes de contingencia para que la dispensación de medicamentos no PBS se vea lo menos afectada posible.

Sanitas agregó que el tema de Presupuestos Máximos con el que está relacionada esta decisión se alertó al Gobierno Nacional desde hace meses, sin que hasta el momento se tenga una respuesta al respecto. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no tardó en responder a la EPS:

“Sanitas está obligada a cumplirle con los medicamentos a sus afiliados, con o sin Cruz Verde”. El Ministerio confirmó que se han entregado 7.8 billones de pesos a la EPS Sanitas y 900 mil millones por Presupuestos Máximos en 2021 y 2023.

La Supersalud envió requerimiento a la EPS Sanitas para que informe las acciones desplegadas que garanticen la prestación de los servicios de salud y de respuesta a sus afiliados por las quejas frente a la no entrega de medicamentos.

Respuesta de Sanitas

Este martes 31 de octubre, por medio de una rueda de prensa, el presidente de Sanitas EPS, Juan Pablo Rueda, dio detalles de esta crisis de medicamentos:

“En esta difusión nosotros como EPS y hace tres meses en compañía de otras EPS relevantes del sector, Sura y Compensar, tomamos la decisión de alertar al Gobierno de una situación compleja que se venía presentado de hace varios años. Lo hicimos mucho antes a través de diversas comunicaciones con este y los anteriores gobiernos de Santos y Duque.

“El valor del no reconocimiento de esos servicios no PBS que se prestaron a los usuarios y no han sido reconocidos por el Gobierno, equivalen a 1,1 billones de pesos en la historia, del 2008 hasta nuestro momento. De esos, son 400.000 millones de pesos a nuestro gestor farmacéutico que no hemos reconocido por sus servicios en los últimos tres años”, explicó.

Con relación a las declaraciones del ministro de Salud, el directivo señaló de ese presupuesto, 317 millones corresponden a los 10 primeros meses del año 2023: “El que haya pagos oportunos por parte del Gobierno, no quiere decir que sean suficientes (...) “Aquí hay un problema de financiación real, no es cierto que tengamos el total de recursos para la financiación de la EPS”.

Finalmente, la EPS presentó alternativa para solucionar la cartera con Cruz Verde: “Nos interesa avanzar con Cruz Verde, pero es evidente que tenemos que buscar alternativas. Es importante la presencia del Gobierno Nacional”.

El presidente de la EPS propuso al Gobierno iniciar con el giro directo hacia el prestador, debido a que el Estado es el único responsable de los presupuestos máximos.

Por último, Rueda calificó de desafortunado el anuncio de Cruz Verde y aseguró que este dispensador seguirá prestando los servicios de los medicamentos PBS: “Allí tiene que haber normalidad, tenemos oportunidad de pagos muy buena destacada en el sector de los PBS”.