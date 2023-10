Eusebio Unzué deja claro el rol de Nairo Quintana en su regreso al Movistar Team

Nairo Quintana junto a Eusebio Unzué. (Photo by KT/Tim De Waele/Corbis via Getty Images) / Kei Tsuji

Nairo Quintana regresa a “casa”, así lo calificó él mismo, en un video publicado por el Movistar Team en el que hizo oficial el retorno del pedalista boyacense después de cinco años. Eusebio Unzué, gerente general de la escuadra, calificó al colombiano como un “gran refuerzo” para la temporada 2024.

Unzué, en entrevista con El País, dejó en claro que la función de Nairo en este segundo periodo será la de gregario de Enric Mas, principal carta del equipo para las grandes vueltas el próximo año. No obstante, el boyacense podrá estar al frente en otras competencias.

“Con una mirada más egoísta, he de decir que Nairo es un gran refuerzo. Tiene solo 33 años y está en forma, me consta, porque no ha parado de entrenarse en Andorra, donde reside con toda su familia, donde tiene escolarizados a sus hijos y donde mantiene una gran relación con Enric Mas, el líder del equipo”, comentó el gerente del equipo.

Y añadió, dejando en claro el rol que tendrá Quintana en el Movistar: “evidentemente trabajará para nuestro líder, Mas, en las grandes vueltas, pero tendrá oportunidad de demostrar que sigue siendo un ganador en otras carreras”.

Balance de Nairo en su primer ciclo en Movistar

Nairo Quintana estuvo en el Movistar Team entre el 2012 y el 2019, ocho temporadas, tiempo en el que cosechó un total de 40 triunfos, destacando entre ellas el Giro de Italia (2014) y la Vuelta a España (2016). En la grande española alcanzó su última victoria, hasta la fecha, con el equipo, tras ganar la segunda etapa de la edición del 2019.

Tras confirmarse su regreso por un año y en un video publicado por el mismo Movistar, Nairo Quintana expresó su felicidad por volver a la escuadra y a la élite del ciclismo. “Estoy emocionado por volver a casa. Ha sido un año difícil. Días sin dormir, muchas jornadas de enorme sacrificio, subiéndome a la bicicleta y tratando de caminar hacia adelante, con sol o con lluvia. Pero ha valido la pena”.

“No voy a desaprovechar la oportunidad. Conozco los valores del equipo, los valores del deporte. Voy a dar todo de mi parte para hacerlo bien y quiero aportar al equipo para obtener los mejores resultados. Agradezco a Movistar Team, a Telefónica y al equipo, a todo el equipo, por esta gran oportunidad, que por tanto tiempo he estado esperando. De corazón, y con mis piernas, lo voy a dar todo, por ellos y por la afición. Espero que este ciclo sea de muchos éxitos para el equipo”, concluye Nairo al respecto.