Juan Fernando Quintero: No sé si mi continuidad en Racing esté asegurada

Juan Fernando Quintero, volante colombiano de Racing. (Photo by Manuel Cortina/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images

Juan Fernando Quintero, actualmente en Racing de Avellaneda, aseguró este lunes que su continuidad en el equipo no está asegurada para el 2024. No obstante, dejó en claro que es una situación que corresponde más a los rumores que se manejan al interior del club del cambio de director técnico.

“Yo no sé si esté asegurada, porque yo no vivo de lo que viene, y vivo de mi presente. Es extraño también la situación donde no se sabe quién va a venir, se especula todos los días un entrenador, al final son cosas que pasan en el fútbol, que uno es ajeno a eso y sabe que existen. Cada tres, cuatro días me llama mi familia a decirme ‘viene este, viene el otro’, porque no consumo muchas noticias, pero es muy difícil que algo esté claro en ese aspecto. A raíz de eso uno tampoco sabe si va a estar o no, porque se empiezan a especular muchas cosas”, comentó en diálogo con DSports Argentina.

JuanFer destacó la actualidad deportiva de Racing: “hoy en día estamos de terceros, en un grupo muy difícil, donde hay que darle valor a lo que hemos hecho, donde el fútbol argentino, siempre lo he dicho, es el más competitivo del mundo, cualquiera le puede ganar a cualquiera, cualquiera se prepara bien. Hay que darle el mérito a lo que hacemos también”.

“Queremos hacer las cosas bien, tenemos para hacerlo con las bases que tenemos y queremos que todos nos conectemos a la hora de la verdad, eso es lo que va a llevar a un equipo a ser mucho más grande”, añadió al respecto.

El buen trato de los aficionados

Quintero, quien llegó a Racing procedente del Junior, destacó el respaldo que ha recibido de parte de los aficionados. “El apoyo es increíble, la gente, vivo muy agradecido y me da mucha alegría saber eso, que se le reconozca a uno lo que no se empeña dentro del campo. A veces las cosas salen bien, a veces puede salir mal, pero nunca dejar por alto nada. Desde que llegué me han recibido muy bien, vivo muy agradecido, quiero darles muchas alegrías”.

Jugar con sus compatriotas

Mientras que de la posibilidad de compartir equipo con Roger Martínez y Johan Carbonero, sus dos compatriotas en el equipo, se mostró esperanzado y feliz ante esta posibilidad. “Ojalá podamos estar los tres, independientemente quién esté, el equipo es lo más importante. Ahorita que Johan (Carbonero) vuelve, estoy muy contento, lo conozco hace mucho tiempo”.

“Poder compartir con un gran amigo que tengo que es Roger (Martínez), para mí es bonito, a veces lo hablábamos que quisiéramos estar mejor, que nos entren las pelotas, quisiéramos hacer más goles y pasegoles, pero esto hace parte del fútbol, lo bonito y que cada día nos queremos preparar mejor para darle muchas alegrías a la hinchada”, concluyó al respecto.

Juan Fernando Quintero ha disputado 12 partidos con Racing entre la Liga de Argentina y la Copa Libertadores, acumulando dos anotaciones y dos asistencias, todo esto por el campeonato local.