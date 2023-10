Jhon Edinson Largacha, nueva perla de Millonarios: “Mi papá siempre quiso que jugara acá”

Millonarios sumó una nueva joya a su plantilla. Jhon Edinson Largacha, extremo de 19 años, publicó a través de redes sociales las imágenes de su firma contractual con el equipo, al que llega proveniente del Bogotá FC (segunda división) por un año. Interesante apuesta por un joven con proyección, tal y como pasó con Daniel Ruiz.

En diálogo con El Vbar Caracol, Largacha, nacido en Arauca al igual que Luis Paredes, dio a conocer cómo se dio su llegada al equipo azul tras quedar como agente libre, expresó el deseo que tenía su padre de verlo jugar en Millonarios y aprovechó para referirse a sus condiciones técnicas.

“Pertenecía al Bogotá FC, quedé libre y hable con el profe que me puso a debutar: Hernán Pacheco. Por inconvenientes que tuve con el Bogotá, le dije que quedaría libre. Yo había escuchado rumores de que hiciera mi proceso en Millonarios. Él (Pacheco) habló con los directivos y ahí me dijeron que me presentara”, detalló respecto a su situación.

Así las cosas, el joven futbolista firmó contrato por un año en este mes de octubre, aunque reconoció que “hace ratico” venía entrenado con la nómina comandada por Alberto Gamero. Precisamente sobre el ambiente que encontró, sentenció que hay “compañeros muy buenos” y eso justamente lo motiva a dar lo mejor de sí. “Eso es bueno porque la competencia es exigente siempre”, complementó.

Reconoció además que terminó decidiéndose por el azul por deseo de su padre: “Es un equipo muy grande. Sí me había visualizado acá porque siempre quise jugar en Millonarios, un equipo del que me gusta su estilo de juego. Mi papá soñaba con que yo alguna vez llegara a Millonarios. Él no es hincha, pero siempre le llamó la atención el estilo de juego del equipo”.

Finalmente aprovechó su charla para contarle a los hinchas y en general a la opinión pública detalles de su estilo de juego. “Yo juego de extremo, aunque puedo jugar de mixto también, de enlace. Soy rápido, en el uno contra uno soy bueno, entiendo bien el juego y manejo los dos perfiles muy bien. Soy más de dar asistencias, que de hacer goles”, sentenció.