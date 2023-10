FIFA habría ratificado dura sanción contra Sandro Tonali por apuestas ilegales

Sandro Tonali (Photo by James Gill - Danehouse/Getty Images) / James Gill - Danehouse

El internacional italiano del Newcastle, Sandro Tonali recibió una suspensión de diez meses por haber realizado apuestas a partidos de fútbol, entre ellos los del AC Milan, su club de 2020 a 2023, en plataformas ilegales. Así lo anunció este jueves la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

Tonali, convertido el pasado verano europeo en el jugador italiano más caro de la historia al fichar por el Newcastle por 64 millones de euros, es el segundo jugador sancionado en este caso de apuestas deportivas, después del centrocampista de la Juventus, Nicolo Fagioli, suspendido siete meses.

Tonali no volverá a jugar antes de la temporada 24/25 y se perderá la Eurocopa 2024, para la que la Nazionale, vigente campeona de Europa, aún debe clasificarse. Al igual que con Fagioli, la FIGC tuvo en cuenta su cooperación en la investigación de la justicia deportiva.

La sanción va acompañada de la obligación de un tratamiento para poner fin a su adicción al juego, y de participar, en al menos, 16 reuniones en las que deberá prevenir a los jóvenes futbolistas de los riesgos de las apuestas deportivas, precisó la FIGC.

Fagioli reconoció que empezó a apostar para “para ahogar su aburrimiento”. Sus deudas del juego superaron los tres millones de euros, lo que lo expuso a amenazas de violencias físicas de los organizadores de apuestas, impacientes por recuperar su dinero.

Hasta este caso, la carrera de Tonali era ejemplar; debut en el primer equipo del Brescia con 17 años en segunda división italiana, primera convocatoria con Italia a los 19 años, traspaso en 2020 al prestigioso AC Milan del que era llamado ‘el nuevo Andrea Pirlo’, antes de su traspaso al Newcastle que le ofreció un salario anual de 7 millones de euros.

Eddie Howe, entrenador de Newcastle, dijo el viernes que hay una “alta probabilidad” de que Sandro Tonali participe en el partido del sábado contra el Wolverhampton en Premier League, pese a la suspensión de 10 meses, puesto que no se había ratificado la sanción.

Sin embargo, The Guardian adelantó que la FIFA habría ratificado la sanción para el jugador italiano. De ser así, se despediría de la temporada 2023/24 con el Newcastle, y de la Eurocopa de 2024, torneo al cual Italia todavía no se ha clasificado, y sigue complicada en el grupo C.