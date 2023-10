Asesinan a un candidato al Concejo de Chalán, Sucre

Sincelejo

Sicarios asesinaron la tarde de este viernes 27 de octubre al candidato por el partido Alianza Social Intedependiente , Así, al Concejo de Chalán, Sucre, Jaime Luis Diaz Ricardo.

Según vecinos del lugar el crimen fue cometido por sicarios que lo abordaron en un camino de la vereda Montebello, a pocos kilómetros del casco urbano de Chalan cerca a la vía que lo conecta con el municipio de Colosó.

Según ilos lugareños el cadáver quedó tendido en el camino a la espera que la policía judicial practicara la inspección técnica del cadaver.

El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa a advertido varias veces sobre la inseguridad de los candidatos en estas elecciones en este departamento donde, según asegura, las bandas criminales han amenazado candidatos en varias zonas del departamento.

En dialogo con Caracol Radio, antes de conocerse el homicidio del candidato Díaz, el mandatario se quejó sobre la poca atención del Gobierno nacional a Sucre con respecto a las amenazas a candidatos y la posible incidencia de las bandas criminales en el proceso electoral.

“En la zona de la Mojana los bandidos del Clan del Golfo están constriñendo a nuestros candidatos, a las alcaldías y a los concejos, también los municipios de El Roble y el municipio de Galeras, también en los municipios de los Montes de maría, Chalan Colosó, Ovejas, Toluviejo y San Onofre, tenemos que decirlo tenemos una dificultad con esta gente que quieren devolvernos al pasado y estamos haciendo lo posible por contener eso”, advirtió.

Agregó que “Me da mucho miedo que vayamos a volver a la época de la parapolítica, en esa época quedaron presos un montón de alcaldes, parlamentarios y políticos porque les tocó ir a hablar con esa gente, con esos bandidos para que los dejaran hacer la política y hacer sus campañas”.

El mandatario aseguró que ha denunciado esta situación en varios escenarios sin respuesta efectiva de parte del Gobierno central.

“No he tenido una respuesta eficaz del Gobierno nacional, no los veo preocupados con esta situación. Es paradójico que este presidente, que saltó a la luz pública con el tema de paramilitarismo, esté permitiendo que el paramilitarismo vuelva a nacer en este territorio, eso no puede ser”, expresó Espinosa.

Aunque aún es muy prematuro asegurar que el crimen del candidato al Concejo de Chalán, Jaime Luis Diaz Ricardo, esté relacionado con las advertencias del gobernador Espinosa, ocurre en medio de un panorama preocupante de cara al debate electoral del domingo 29 de octubre de acuerdo a lo planteado por el mandatario.

Las utoridades impementaron un plan candado en la zona para dar con los autores del crimen , al tiempo que iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del mismo.