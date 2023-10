Registrador delgado sobre elecciones locales 2023: Corferias, tipos de cédula, tarjetón y más

A menos de dos días que se lleven a cabo las Elecciones de Autoridades Locales 2023, en las que se definirán los próximos gobernadores, alcaldes, concejales y demás autoridades territoriales que ejercerán sus cargos durante el periodo 2024 -2027, se mantienen algunas dudas frente a la jornada electoral.

En estos comicios, en los que también escogerán a los nuevos diputados, concejales, ediles, y miembros de las juntas administrativas locales, han persistido algunas dudas frente a la cédula que serán aptas en los puntos de votación, los estímulos para los ciudadanos que ejerzan su derecho al voto y las inhabilidades.

En 6AM HOY por HOY de Caracol Radio, el registrador delegado en lo Electoral, Nicolás Farfán, entregó detalles de la jornada en la que están habilitados para votar más de 39 millones de colombianos y aclaró algunas dudas frente a estos comicios que se han perfilado como uno de los más reñidos de los últimos años.

Cédulas que se permitirán en los puestos de votación

Una de las dudas más frecuentes que se mantienen entre la ciudadanía es el tipo de documento de identificación que se permitirá en los puestos de votación para ejercer el derecho al voto, por lo que el registrador delegado aclaró que solo se aceptarán la cédula amarilla con holograma y la digital.

¿Quiénes podrán votar en Corferias?

El rol del Centro de Convenciones de Bogotá (Corferias) es un tema de eterno debate en el país, debido a que se ha extendido el mito urbano que este centro votación, el más grande de Colombia, es el lugar de votación de todos aquellos ciudadanos que no se inscribieron para ejercer su derecho al voto.

“En Corferias solo pueden votar los que están inscritos en ese punto de votación y los que expidieron su cédula entre 1988 y 2003, y no cambiaron de lugar de inscripción. Es falso que allá puede votar todo el mundo”, indicó Nicolás Farfán.

¿Qué pasa con los votos a candidatos revocados por el CNE?

En las últimas semanas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó las candidaturas de varios aspirantes a gobernaciones, alcaldías, concejos y demás autoridades locales, por lo que es posible que sus nombres, fotografías y números aparecerán en el tarjetón, debido a que ya habían sido incluidos en las listas.

En ese sentido, el registrador delegado indicó que se ha dado la indicación que los jurados deben escrutar los votos y consignarlos en el formulario E14, que es el acta de jurado. No obstante, en la etapa de escrutinio los votos serán consignados como tarjetones no marcados, por lo que no serán válidos.

Incentivos para quienes voten

La Ley establece una serie de estímulos para los ciudadanos que ejerzan su derecho al voto, por lo que durante estos comicios se otorgarán

Descuento del 10 % en matrículas de instituciones educativas públicas

Derecho a medio día de descanso compensatorio remunerado de común acuerdo con el empleador

Descuento en el trámite del pasaporte

En caso de presentarse a un concurso de méritos para un cargo de administración pública, la vacante se podrá definir en caso de un empate a favor de quien haya votado

¿Se puede votar en un lugar aparte del que se está inscrito?

“No, la ciudadanía vota en el lugar donde está previamente inscrita en el censo electoral y por ende en la que tiene residencia electoral”, detalló el Nicolás Farfán.

De igual forma, aseguró que en todos los puestos de votación los ciudadanos contarán con autoridades que estarán atentas a aclarar dudas y a recibir cualquier tipo de queja o denuncia.

¿Desde qué hora se conocerán los resultados?

El registrador delegado explicó que estos comicios son los más complejos debido al alto número de cargos que se eligen durante la jornada y al exponencial incremento de candidatos y movimientos inscritos.

“El escrutinio a cargo del jurado se puede tardar un tiempo, porque es largo y complejo, porque se esperan altos niveles de participación”, indicó el funcionario, quien detalló que primero se hará escrutinio a alcalde, gobernador, concejos, asambleas y por ´último JAL.

“A partir de una hora u 1:30 ya podemos empezar a tener resultados y en unas dos horas tendencias en las ciudades respecto a los alcaldes. Y así durante toda la noche, recepcionaremos los datos de todas las corporaciones”, explicó Nicolás Farfán.