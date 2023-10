Rafa Martínez y Jorge Agudelo cierran sus campañas con multitudinario acto en Santa Marta

Santa Marta

En las últimas horas finalizó el acto de cierre de campaña de Rafael Martínez, candidato a la Gobernación del Magdalena y Jorge Agudelo, aspirante a la Alcaldía de Santa Marta, evento que fue acompañado de miles de seguidores que se volcaron a las calles de Santa Marta para demostrar su apoyo.

El respaldo hacia Agudelo y Martínez correspondió, en parte, al llamado del presidente de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, quien ha venido levantando el brazo de ambos en los diferentes escenarios, tras su renuncia a la Gobernación.

El cierre de campaña fue en la calle 30, entre carreras 4 y 5, cuyo tramo fue terminado gracias a la gestión de Caicedo, quien dejó los diseños y el presupuesto para la ejecución de esa obra, la cual continúa avanzando.

Luego de este paso, el que sigue ahora es la etapa de reuniones con gremios y sectores sociales en recintos cerrados, tal como lo dispone la Ley. Al respecto, Carlos Caicedo les reiteró a los samarios que “son esas mismas familias las que ahora quieren volver al poder con engaños, al utilizar a la Registraduría para que mienta sobre la inscripción de Agudelo”, cuya candidatura fue confirmada por un Juez de la República.

Juez ratifica que Fuerza Ciudadana sí tiene candidato a la Alcaldía de Santa Marta

“La gente no debe caer en la trampa, quieren vender la farsa de que no tenemos candidato a la Alcaldía porque saben que vamos a ganar. Le hemos ido ganando pelea tras pelea y le vamos a ganar el 29 de octubre. Primero quisieron meterme preso este año, luego atacaron a Patricia y ahora lo quieren hacer con Rafa y Agudelo, pero no van a poder porque el Cambio seguirá en Santa Marta y Magdalena.

MENSAJE AL REGISTRADOR NACIONAL

Igualmente, Caicedo le envió un categórico mensaje al registrador nacional, Alexander Vega: “Haremos valer la inscripción de Agudelo hasta con nuestra existencia. Agudelo es candidato oficial a la Alcaldía y así como nosotros renunciamos para defender la democracia, el registrador debe dejar la desvergüenza y salir a hacer campaña por su partido como lo ha venido haciendo de forma descarada. Lo que nosotros pedimos es que se respete nuestro derecho a participar”.

Las palabras del presidente de Fuerza Ciudadana fueron respaldadas por Rafa Martínez, quien señaló que “no mentimos cuando decimos que hay mafias en busca de la Alcaldía, no en vano los paramilitares están presionando a los ciudadanos a votar por su candidato en la Troncal. Los mismos que firmaron pactos con los paramilitares y que salieron presos”.

Por su parte, Agudelo, manifestó su compromiso de transformación y Cambio profundo “para hacer de Santa Marta el mejor vividero del mundo”.

“La presencia de esta multitud no es más que la ratificación del pueblo de Santa Marta y su voluntad de darle continuidad del Cambio. Porque saben que los mafiosos no encuentran una forma de ganarnos distinta a tratar de que no estemos en el tarjetón. Eso, debido a que le tienen miedo al pueblo en las urnas y se han coludido para sacar desde el escritorio a un proyecto de Cambio que no ha dejado sino obras y la seguiremos haciendo por 4 años más cuando ganemos el 29 de octubre, de la mano de Dios”.

En el evento también participó la dirigente del partido, Patricia Caicedo, quien indicó que Fuerza Ciudadana apelará a los ciudadanos casa a casa, no con maquinarias ni empresarios, ni mafiosos, sino con propuestas de sueños y la continuidad del Cambio.