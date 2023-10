Exalcalde de Santuario fue judicializado por presunto acto de corrupción

Pereira

Se trata de Everardo Ochoa Pareja, quien fue alcalde de Santuario entre los años 2016 y 2019, los exsecretarios de planeación, Fabio Alberto Gómez Villegas y Yeison Andrés Ríos Ríos; el exsecretario de gobierno, Pablo Nelson Ossa Hernández y el contratista Carlos Tulio Llano, todos ellos acusados de ser parte de un entramado de corrupción originado por la suscripción de varios contratos.

De acuerdo con el material probatorio expuesto por la Fiscalía seccional Risaralda, se pudo evidenciar que el exalcalde radicó en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas, del Sistema General de Regalías – SGR, un proyecto para mejorar siete tramos de vías rurales en Santuario, proceso que se hizo a través de tres contratos y que, de acuerdo con el fiscal departamental, Germán Ramírez Muñoz, en dichos contratos no se acreditó la necesidad del proyecto, ni se evidenciaron los estudios del sector.

“Suscribió tres contratos por más de 1.500 millones de pesos en los que no se acreditó la necesidad del proyecto y no se evidenciaron los estudios del sector, además, se habrían adecuado los pliegos para beneficiar a un único proponente al tiempo que se habrían adjuntado estudios falsos y hojas de vida de profesionales que no estaban vinculados con los trabajos. Otra de las posibles irregularidades radicaría en que seis de los siete tramos contratados beneficiaban solamente a predios privados descuidando el interés general de la comunidad. Los procesados fueron imputados según sus aparentes responsabilidades individuales por los delitos de falsedad ideológica en documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, violación de datos personales, falsedad en documento privado, fraude procesal y uso de documento falso”, aclaró el fiscal seccional.

Indicó el fiscal que, también se pudo constatar que se presentaron sobrecostos durante la ejecución del contrato.

Las capturas se realizaron a través de varios operativos de la Policía de Risaralda, ejecutados en Santuario, Guática y Pereira departamento de Risaralda, y en Zarzal, Valle del Cauca.

A pesar de que ninguno de los acusados aceptó los cargos, el juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento domiciliario para el exalcalde Everardo Ochoa Pareja, el exsecretario de planeación Fabio Alberto Gómez Villegas y el contratista Carlos Tulio Llano.

Entre tanto, Yeison Andrés Ríos Ríos, exsecretario de planeación y el exsecretario de gobierno, Pablo Nelson Ossa Hernández; siguen vinculados al proceso, pero no han sido judicializados.

En cuanto a las especificaciones de los contratos, el relacionado con los estudios previos del proyecto se hizo por valor de $21′800.000, el correspondiente a las obras de infraestructura fue por cerca de 1.407 millones de pesos y la interventoría tuvo un costo de $92′861.570.