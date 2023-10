Mariana Pajón: “Estas medallas de oro son más especiales aún”

Marian Pajón se quedó con la medalla de oro en el BMX de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, sumando su tercer oro panamericano, tras los alcanzados en Guadalajara 2011 y Lima 2019, manteniéndose como la principal dominadora de la disciplina en esta parte del continente.

La antioqueña, bicampeona olímpica, habló con los medios de comunicación después de su conquista y aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento al país, además de contar lo que se viene para ella ahora.

Palabras de agradecimiento

“A Colombia, gracias, gracias a los que creen, gracias a los que impulsan, gracias a los que quieren hacer patria en su labor, en lo que hacen, en dejar un legado. De verdad qué gracias. Me siento muy orgullosa de representar un país en el que suene mi himno y me siento muy orgullosa de que suene alrededor del mundo. Mi misión siempre sea no solo traer esta medalla a Colombia, sino poder inspirar, ser un ejemplo, con mis errores, que también aprendo de ellos, pero también decirle a esa niñez que se puede soñar”.

El apoyo de la afición

“Es hermoso ver ese público, había gente que no pudo entrar, porque no encontraron tribuna y estaban gritando, pero la verdad que siempre me respiro eso, ese apoyo es muy importante y es muy bueno”.

Vigencia

“Es increíble, mis primeros Juegos fueron en el 2011 y llevar ese nivel desde esa época hasta acá no ha sido fácil. Es una vigencia que se hace con el corazón, con un buen equipo, con personas que crean en ti, con disciplina, eso es perdurar en el tiempo, pero haciendo lo que más me gusta”.

Las dificultades

“No ha sido fácil, eso también lo hace más bonito y es lo que hace que estas medallas de oro sean más especiales aún, cada vez más se pone más retador, entonces sabe más bonito cuando pasas la meta y miras todo lo que has tenido que luchar para llegar”.

¿Por qué sigue compitiendo?

“Sigo haciendo esto, porque me encanta lo que hago, porque tengo un equipo de triunfo, mi familia que me impulsa, personas alrededor de mí, mi entrenador mental Jonathan Bustamante, mi esposo, mis papás, mis hermanos, mis tíos. Yo pienso muchísimo en ellos y sé que si ellos todavía se inspiran, todavía se sienten orgullosos, todavía creen, entonces yo también y eso también me inspira muchísimo”.

¿Qué viene ahora?

“Siguen tres carreras bien importantes en Estados Unidos, porque vamos a correr donde se correrá el Mundial del año entrante, es donde se cierra la clasificación olímpica, ya mañana salimos para esa carrera que es la siguiente”.