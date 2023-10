En Santander más de 3.000 venezolanos se incribieron para votar en elecciones primarias

Bucaramanga

Durante la jornada electoral programada desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en Santander 3.200 extranjeros con nacionalidad venezolana se inscribieron para votar en las elecciones primarias de la oposición venezolana.

El punto de votación fue ubicado en Bucaramanga en la carrera 33 frente al parque San Pío, confirmó José Montero coordinador electoral en el centro de votación de la capital santandereana.

“Esperamos un resultado positivo con relación a este evento que gira en torno en el mundo y mostrar que aquí estamos presente un grupo de migrantes, con la esperanza de que las cosas cambien”, señaló Montero.

Carmen Teresa Velandia, una de las ciudadanas inscritas, también manifestó su alegría cuando se reencontró con los cientos de venezolanos que llegaron a este punto.

#AEstaHora | Comienzan las elecciones primarias de la oposición venezolana.



Los ciudadanos de nacionalidad extranjera que se encuentran en #Bucaramanga participan en la jornada en la carrera 33, frente al parque San Pío. pic.twitter.com/0e3GezRukW — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 22, 2023

“Sabemos que vamos a ganar. Estamos en una gran fiesta. Aquí estamos guerreando por ese país que se llama Venezuela. Y el país va salir del pozo en el que está estancado”, comentó Velandia.

En el inicio de la jornada fueron varias las personas que llegaron al punto de votación, sin embargo en el transcurso del día la afluencia de votantes bajó.

“A la gente que no pudo venir les digo que no se desesperen, esto apenas comienza. Somos solidarios con los que se inscribieron y no pudieron llegar, por desinformación o no pudieron ingresar a la plataforma para completar su registro. Lo importante es que hoy comienza una nueva esperanza para Venezuela”, agregó el coordinador.

Agregó que con esta jornada de votación se da un primer paso para el cambio, “es la primera vez que en Bucaramanga y en otros sitios se reúne tanta gente venezolana para conocernos y ver qué se hará de aquí en adelante”.