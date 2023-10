Estos son los candidatos que buscarán ganar este domingo la presidencia de Argentina

AME9030. SANTIAGO DEL ESTERO (ARGENTINA), 20/10/2023.- Fotografía de archivo fechada el 1 de octubre de 2023 que muestra a los candidatos presidenciales (i-d) Myriam Bregman, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti, y Javier Millei, durante un debate en Santiago del Estero (Argentina). Estadios llenos coreando sus nombres. No, no son futbolistas, sino candidatos a la Presidencia de Argentina, que este domingo compiten por ganar o, al menos, alcanzar la segunda vuelta -el 19 de noviembre- que lo decida todo. En el país campeón del mundo, el fútbol y la política suelen ir de la mano y esta no es la excepción: los cinco aspirantes a presidirlo tienen su equipo del alma. EFE/ Tomás Cuesta/POOL /ARCHIVO / Tomás Cuesta ( EFE )