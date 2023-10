Gustavo Bolívar responde a Claudia López: “Yo no voy a detener el metro en Bogotá”

En la mañana de este viernes 20 de octubre, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sostuvo que el presidente Gustavo Petro y “su candidato”, haciendo referencia a Gustavo Bolívar, insisten en “parar el proyecto” de la Primera Línea del Metro.

En una entrevista en 6AM HOY por HOY de Caracol Radio, la mandataria de la capital aseguró que el jefe de Estado persiste en la idea de modificar un tramo de la Primera Línea, a pesar de que este proyecto ya cuenta con “estudios, diseño, plata y contratos”.

“Esa es la propuesta del presidente y él es su candidato, ahí no hay nada que esconder, lo importante es que los ciudadanos se informen y que sepan que votar o no votar tiene consecuencias importantes para la vida de los colombianos”, arremetió López contra el aspirante.

Sin embargo, las declaraciones de la mandataria de la capital fueron respondidas casi que de inmediato por parte el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, quien le aseguró que no tiene ningún interés en detener el metro; sin embargo, hizo la salvedad que pondría en marcha el proyecto del cronograma que fuera aprobado.

La alcaldesa Claudia López, participando en política dice “no voten por el q va a parar el metro”. Nadie va a parar el metro. No se puede. Esta asustada y necesita q gane Galán porque sabe q llego a investigar las denuncias de corrupción que hay alrededor de ella y su esposa.

RT pic.twitter.com/kIpBEkeVy3 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 20, 2023

“¿A qué le teme Claudia López?, ¿Por qué tiene miedo que yo llegue a la Alcaldía?, ¿qué tapa, qué oculta?”, pregunta Bolívar en un video en el que asegura que la mandataria se ve “desesperada” por los resultados de las elecciones locales que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre.

En ese sentido, señaló que López había pasado por diferentes emisoras llamando a la ciudadanía a no votar por el candidato que pararía el Metro: “obviamente no me siento aludido porque yo no voy a detener el proyecto. El 1 enero de 2024, como me entreguen el cronograma de la obra, lo hecho para adelante”.

No obstante, indicó que el presidente Gustavo Petro estaba tratando “angustiosamente salvar a Bogotá de la peor obra de infraestructura de su historia”, haciendo referencia a la primera Línea, cuyo trazado es elevado.

“Si él logra modificar eso, es un problema del presidente, no mío. A mí me dicen el 1 de enero, subterráneo o elevado, yo no tengo lío”, aseguró Bolívar.

Por último, aseguró que los mandatarios que habían detenido este proyecto habían sido Enrique Peñalosa y la propia mandataria, Claudia López, a quien advirtió que en caso de llegar al Palacio de Liévano le “destaparía toda la corrupción”.

“Esa señora es la politiquera más hábil que yo he visto en mi vida. Gustavo Petro ya tenía los estudios terminados y ellos lo paran para cambiarlo por uno elevado y no entregan, hoy ocho años después de cambiarlo, los estudios”, detalló Bolívar.