Posición de Colombia en el conflicto israelí, ¿qué efecto diplomático tiene?

En Hora20 el análisis a todo lo que ha pasado en el conflicto en Israel a 12 días de su inicio. Se debatió sobre las posiciones del presidente colombiano y la Cancillería, el efecto en la diplomacia y del llamado de distintos sectores para tener posiciones contundentes contra el terrorismo. También se analizó sobre todo el efecto geopolítico de la guerra, el rol de Estados Unidos, de Joe Biden y de la comunidad internacional, del DIH, de Naciones Unidas y del futuro de una guerra que desnuda al mundo.

Ya han pasado 12 días desde que Hamás inició una ofensiva contra Israel, una incursión desde la franja de Gaza por parte de la organización terrorista que sembró el terror en el sur del país y en zonas cercanas a la franja que dejó en total 1.400 muertes. Imágenes de terror han rodado por todo el mundo tras las atrocidades cometidas contra niños, mujeres, jóvenes y ancianos. Este hecho desató la furia de Israel y del gobierno de Benjamín Netanyahu, señalado por amplios sectores como uno de los responsables de lo ocurrido. La respuesta ha sido sin proporción alguna, se contabilizan más de 3.400 personas muertes, destrucción en amplias zonas de la franja de Gaza, dolor, el desplazamiento de 600 mil personas hacia el sur ante la amenaza de una incursión terrestre de las FDI a territorio gazatí y una situación humanitaria calificada como grave por Naciones Unidas y la OMS.

Este panorama grave en lo humanitario para las dos partes ha desatado también un revolcón en la política internacional y en el orden mundial. Uno de esos casos ha sido el de Colombia, pues el presidente Gustavo Petro durante los días que ha durado el conflicto ha trinado más de 150 veces en las que no ha demostrado un rechazo contundente al terrorismo ejercido por Hamás, ha hecho comparaciones con el Holocausto, Auschwitz y Gaza, así como críticas a las acciones ejercidas por Israel. Esta posición llevó a un pronunciamiento de la cancillería israelí y de diplomáticos de este país rechazando la posición de Colombia, convocando a la embajadora a una reprimenda por cuenta de lo que consideran declaraciones hostiles y antisemitas del presidente Petro y aseguraron que el país decidió suspender las exportaciones de seguridad a Colombia.

Este pronunciamiento llevó al presidente a trinar que, si debía suspender las relaciones con Israel, se suspendían, dijo que al presidente no se le insulta y convocó a la región a una solidaridad real con Colombia.

Lo que dicen los panelistas

José Leibovich, ingeniero, experto en asuntos de desarrollo y profesor en la Universidad de los Andes, criticó que la Cancillería desapareció en las declaraciones sobre lo ocurrido en Israel que fueron iniciativa del presidente y solo después apareció el canciller a confirmar lo que dijo el Presidente, “se sale también de la postura de países hermanos latinoamericanos, inclusive gobiernos de izquierda que se pronunciaron de una manera razonable y equilibrada que rechazaron el atentado de Hamás”.

También señaló que lo ocurrido va a tener consecuencias importantes internas que posiblemente van a cambiar la correlación de fuerzas después de que pase toda esa tormenta.

Catalina Perdomo, analista, ex asesora de la ONU en temas de paz, gobernabilidad democrática, género e investigadora en asuntos de seguridad y defensa, planteó que las implicaciones de la posición de Colombia sobre lo ocurrido en Israel son tres: la posición del Congreso de EE. UU. hacia la ayuda que se entrega a Colombia por cuenta del lobby que puede hacer la comunidad judía en el legislativo de ese país. En segundo lugar, dijo que se desgasta el rol internacional que quiere jugar Gustavo Petro en la resolución de conflictos, “ese rol de mediar conflictos se desgasta por su posición, ese rol que quería tener se va a debilitar”. Por último, dijo que se pone a Colombia en una balanza que se conforma apenas, “una balanza de orden mundial que está en construcción y no está muy calara”.

Explicó que ante el horror de las guerras y de lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, se crearon reglas de la guerra para definir límites como la protección a civiles o la llegada de ayuda humanitaria. En ese sentido, apuntó que Naciones Unidas cumple un rol fundamental para investigar la posible ocurrencia de crímenes de guerra.

Para Manuel Alejandro Rayran, experto en ciencia política y relaciones internacionales, especialista en resolución de conflictos y diplomacia, profesor en la Universidad Externado, el presidente Petro no sabe utilizar los canales diplomáticos e institucionales, que hay un exceso de Twitter y que para eso existe un cuerpo diplomático que debe asesorar al presidente, “Petro falla en repartir conceptos como fascismo, neonazi y los termina vaciando, no todo es eso porque lo desdibuja”. También dijo que el análisis se ha concentrado en entender la reacción de Petro, pero se ha dejado de lado la forma como reacciona el cuerpo diplomático israelí de manera hostil.

También dijo que se evidencia un rompimiento moral que lleva a deshumanización y que, en ese sentido, se han creado tratados como los cuatro acuerdos de Ginebra para evitar desastres colectivos, “toda guerra tiene una bandera moral sea religiosa, patriótica, hay elemento desgarrador increíble y es tema de deshumanizar al otro”.

Margarita Cadavid, internacionalista, profesora de la Universidad Militar en estudios de Medio Oriente y África, experta en derechos humanos y resolución de conflictos, explicó que hay errores fundamentales como no utilizar canales diplomáticos, “tenía que haber condena frente a lo de Hamás, el DIH habla de principio de distinción que dice que hay sujetos protegidos que son civiles y también lugares protegidos que no pueden ser atacados como escuelas, hospitales, centros religiosos; el Presidente no condena una forma de violencia y en eso ya incurre en error, tenemos todos estos trinos que salen y bombardea y él no es un influencer, es un jefe de Estado, representa a los colombianos”.

Resaltó que sin dejar de desconocer el ataque Hamás, “eso pone foco internacional sobre causa palestina, eso se ha reiterado y desde 2014 no hay negociación, no se han sentado a hablar sobre lo fundamental que es un Estado palestino, una población con 16 años de bloqueo, condiciones precarias, cuando la gente sale a pedir que estamos ante catástrofe humanitario, se sale a pedir respeto a población civil, es tomar partido del lado de la humanidad”.