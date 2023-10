Murakami: la bondad de escribir a fuego lento

Durante años, Haruki Murakami ha hecho parte de las listas de favoritos en diversos premios literarios del mundo. Entre esos, el Nobel de Literatura y el Princesa de Asturias. Este último le será entregado el 20 de octubre en la ciudad de Oviedo, España.

Ampliamente conocido y dotado de una gran popularidad, Murakami ha logrado posicionar su obra y pintar un fresco de las diferencias entre las culturas asiática y occidental.

La ausencia de humanidad en las grandes metrópolis, la soledad y la incertidumbre son algunos de los conflictos de la vida que aborda en libros como “Tokio blues”, uno de los más conocidos.

Estas mismas virtudes fueron los puntos en los que el jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras se apoyó para decidir entregarle un galardón que desde hace algunos años esperaba.

La crítica ha sido generosa con su obra. Pero el filón del trabajo literario de Murakami son sus propios lectores.

“Yo solo escribo lo que me da la gana y no pienso nada sobre desempeñar un papel del Este o del Oeste, ni en servir de puente”, dice el autor. No imagina que logra construir ese puente cultural casi de manera involuntaria, cosa que sí notan los lectores.

Razones para ser galardonado

Murakami nació en Kioto (Japón), en 1949. Tiene 74 años y de su pluma ha surgido una lista de libros que es difícil de exponer sin que se escape alguno.

En 1979 publicó “Escucha la canción del viento”, su primera novela. Aunque hasta 2015 fue traducida y publicada en español, marcó un punto importante en el camino del escritor que se empezaba a perfilar.

Luego, en 1987, publicó “Tokio blues”, tal vez su libro más popular en español. Traducido y publicado en 2005 para el público de habla hispana, no ha dejado desde entonces de salir de imprenta y ser comentado entre los círculos de lectores.

Varios libros después, en 2002, publicó “Kafka en la orilla”, otra obra de amplia difusión en los países hispanohablantes. Traducida al español en 2005 y al inglés en 2006, fue muy bien recibida por críticos y lectores.

Pero el 25 de mayo de 2023, cuando el jurado del Premio Princesa de Asturias dio a conocer su nombre como galardonado desde Oviedo (España), se difundieron con mayor fuerza las razones por las que Murakami y su obra literaria son valores fundamentales del momento.

“El jurado ha considerado la singularidad de su literatura, su alcance universal, su capacidad para conciliar la tradición japonesa y el legado de la cultura occidental en una narrativa ambiciosa e innovadora que ha sabido expresar algunos de los grandes temas y conflictos de nuestros tiempos”, anunció la Real Academia Española.

Otro de los motivos por los que la organización decidió galardonar al escritor japonés en la versión número 43 del premio es la inclinación hacia la reflexión del autor sobre la escritura misma.

La forma en la que Murakami aborda el ejercicio creativo en libros como “De qué hablo cuando hablo de escribir” permite combinar de manera particular la potencia reflexiva con la capacidad narrativa que solo brinda la escritura reposada, a fuego lento.

Melómano por excelencia, a finales de los años setenta cerró las puertas de un club de jazz que tenía en Tokio. Desde entonces se dedicó a escribir y si algo tiene claro es que no se arrepiente de haber tomado esa decisión.

“Estoy feliz solo con tener conmigo libros, música y gatos”, dice el escritor, quien reconoce en su esposa a su mejor lectora. Muy a pesar de los millones de personas que siguen con fervor cada línea que escribe, desde distintos lugares del mundo.

Además de su trabajo como escritor, Murakami también se dedicó durante algún tiempo a la traducción del inglés. Dostoievski, Dickens, Capote y Vargas Llosa son algunos de los autores que influenciaron su escritura porque varios de ellos encontraron caminos en nuevos idiomas a través de su pluma.

Tres libros indispensables de Haruki Murakami

Leer a Murakami es hacer un viaje a Japón a través de la palabra y de la música. Es el primer autor nipón en ganar el Princesa de Asturias, un indicador importante de lo virtuoso que es su trabajo literario.

Sus libros han sido traducidos al menos a cuarenta lenguas. En español e inglés se ha convertido en un verdadero bestseller que agota ejemplares en librerías y deja a sus lectores cortos de palabras para describirlos.

Sin embargo, de su extensa obra se puede hacer una selección cuidadosa de algunos de los textos más valiosos o mejor recibidos por sus lectores.

1. Tokio blues

Publicada en 1987, la novela narra la historia de un ejecutivo europeo de 37 años, que se encuentra en un aeropuerto escuchando música de Los Beatles.

El hombre hace un viaje a las memorias de su juventud a través de las canciones, regresa al Tokio de la década del sesenta y redescubre el conflicto de la época en aquel lugar: luchar por las esperanzas de la juventud o encontrar el tan necesario lugar propio en el mundo.

La nostalgia, los problemas de salud mental, el suicidio y el amor son temas transversales de la narración. Al final, el libro termina siendo una declaración de reconocimiento propio del autor en su país y en su época, atravesada por un fino sentido del humor.

2. Kafka en la orilla

Esta novela fue publicada en español en 2002 y es protagonizada por un personaje que toma parte del nombre de un famoso escritor: Kafka Tamura. Al cumplir quince años, el joven se aleja de casa y viaja a Takamatsu, al sur de Japón.

En este nuevo sitio encuentra una biblioteca que se convierte en su refugio y donde coincide con Satoru Nakata.

Este es un personaje cuya particular dificultad para comunicarse con otras personas, luego de las secuelas de un accidente sufrido durante la Segunda Guerra Mundial, fortaleció su capacidad para comunicarse con los gatos.

En la historia hay una exploración del vacío, la ausencia, el abandono. Esto, al tiempo que indaga por las consecuencias de uno de los hechos que causaron la inflexión del siglo XX. Por su calidad, en 2005 fue elegida como la mejor novela por el periódico The New York Times.

3. Música, solo música

Este libro del año 2020 se aleja de la novela y se aferra a la no ficción. Es el fruto de un par de años de diálogo entre Murakami y su amigo Seiji Ozawa y ofrece una exploración íntima del gusto musical del escritor y la presencia de los sonidos en su obra.

En esta conversación extendida ente Murakami y Osawa, el escritor japonés habla sobre esa combinación curiosa de su gusto, que va de la música clásica hasta lo más moderno del jazz. Las canciones se convierten en excusa para hablar sobre lo más sensible de su propia vida.

De igual forma, el texto plantea una reflexión sobre la presencia del arte en el arte: la música que funciona como banda sonora de sus libros y que aporta un ritmo particular al ejercicio de su escritura.

La lista podría seguir creciendo, pues es amplio el número de libros que ha publicado y traducido a idiomas como el español e inglés.

Sin embargo, conceder el Premio Princesa de Asturias a Murakami no solo alegró a sus lectores. Fue también un llamado a la pausa para el autor.

“Hay cosas y pensamientos que se pueden transmitir solamente cuando se toman con calma y despacio”, dice Murakami antes de recibir un galardón que reconoce en él la virtud y la bondad de escribir en silencio y a fuego lento.