Los 72 manantiales de agua que frenaron una importante obra de movilidad cerca a Bogotá

Bogotá

La vía perimetral de Oriente que va desde Sesquilé y Cáqueza, pasando por Sopó y otros municipios es un proyecto que comenzó en el año 2014, es uno de los proyectos estratégicos que hace parte de la primera etapa de los proyectos de cuarta generación. Tiene 153 kilómetros y desde un principio se dividió en 5 “unidades funcionales”. La vía tiene mucha importancia porque permite que los vehículos que van o vienen desde el Llano y no quieren pasar por las vías congestionadas de Bogotá, pueden tomarla como alternativa para llegar al norte de la ciudad. Eso sin contar el desarrollo de las poblaciones de influencia del proyecto.

Sin embargo, esta obra a pesar de su importancia comenzó a tener problemas con su ejecución. Desde el 2014 cuando comenzó el proyecto, se habían estipulado 18 meses de etapa pre operativa y unas etapas de construcción de hasta 3 años, lo que hacia que la obra se terminara a mas tardar en el año 2019. Así las cosas, de las 5 “unidades funcionales” en ejecución, tres de ellas quedaron terminadas y en óptimas condiciones y están en desarrollo de actividades de puesta en servicio.

Sin embargo, las dos últimas unidades funcionales, que son conectantes de La Calera con Cáqueza presentaron problemas en el momento de su construcción:

“Se identifica por parte de la comunidad la afectación a unos manantiales existentes a lo largo de este corredor y ahí comenzó la problemática que hoy, después de 5 años, nos lleva a una imposibilidad de ejecutar esos tramos y estamos tratando de arreglar esta situación con la ANI a través de los mecanismos establecidos en el contrato, como lo es llevarlo a un tribunal. En este caso es un tribunal internacional con sede en Miami”. Explicó, Néstor Román Sánchez Amaya, gerente de la Concesión Perimetral del Oriente de Bogotá.

Vía pendiente de construir, por el hallazgo de manantiales de agua. Ampliar

Según el Gerente de la Concesión, cada vez aparecían mas manantiales en la zona.

“En el Proceso de licitación, todos los documentos que fueron el soporte de este proceso nos daban cuenta de que no había manantiales en todo el corredor y en ese sentido partimos de la información que la ANI aporta. Así las cosas, en el año 2017 la concesión decidió hacer un estudio hidrológico para saber que es lo que pasa en estas dos unidades funcionales y allí después de que se realizara un estudio muy juicioso con firmas expertas, se identifican 72 manantiales a lo largo de 60 kilómetros”.

La regulación para este cao particular no se tiene contemplada, el alto número de hallazgos no permite que la obra pueda seguirse haciendo.

“Esto significa que, el hecho de que hayamos identificado 72 manantiales con la regulación ambiental actual, la norma impide intervención alguna en una ronda de 100 metros en la ronda de un manantial y si tenemos 72 manantiales en 60 kilómetros pues el proyecto prácticamente se hace inviable. Esta situación nos llevó a plantear con la ANI un evento eximente de responsabilidad”.

Desde la Concesión Perimetral del Oriente de Bogotá aseguran que, están buscando la forma de ejecutar la totalidad del proyecto, pero todo depende de la posición del gobierno con respecto a la solución de esto y si es posible que las autoridades que regulan los temas ambientales a lo largo de este corredor, también intervengan.