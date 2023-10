La piel también habla: mitos y realidades de la urticaria

Colombia

La urticaria crónica espontánea (UCE) es una afección dermatológica compleja y debilitante que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por la aparición repentina y recurrente de ronchas y habones en la piel, que provocan picazón intensa y malestar. A diferencia de la urticaria aguda, la UCE persiste durante más de seis semanas y a menudo no tiene una causa identificable, lo que la hace particularmente desafiante tanto para los pacientes como para los médicos.

Esta afección puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen, y su manejo adecuado suele requerir la atención de un especialista en dermatología o alergología.

A pesar de su prevalencia, la información sobre esta condición a menudo se encuentra envuelta en mitos y conceptos erróneos o alarmistas, que pueden llevar a la confusión y falta de comprensión por parte de quienes la padecen.

Diferencias entre urticaria aguda vs. crónica

Urticaria aguda: suele durar menos de seis semanas y, en la mayoría de las situaciones, es el resultado de una reacción alérgica a alimentos, medicamentos, picaduras de insectos o contacto con alérgenos ambientales.

Urticaria crónica: esta persiste durante más de seis semanas y, en muchos casos, está asociada a una respuesta del sistema inmune sin una base o causa aparente.

Derribando mitos y revelando verdades sobre la urticaria

Estas son algunas de las frases o pensamientos más comunes con que las personas crean una relación cuando se menciona la palabra urticaria o, en su defecto, son diagnosticados inicialmente con esta afección de la piel.[1],[2]

1. La urticaria es contagiosa

Mito: la urticaria no es una enfermedad contagiosa en absoluto. No se puede transmitir de un sujeto a otro a través del contacto físico, el aire o cualquier otra vía. Es una afección cutánea que se desarrolla debido a una reacción en el cuerpo y no se propaga de persona a persona.

2. El estrés causa urticaria

Verdad: el estrés es un factor desencadenante conocido para muchas personas que padecen urticaria crónica espontánea. Se cree que está relacionado con la liberación de sustancias químicas en el cuerpo que afectan la piel y el sistema inmunológico.

3. La urticaria es una alergia

Mito: aunque muchas veces la urticaria está relacionada con una reacción alérgica, no todas las ronchas cutáneas son causadas por alérgenos. Esta también puede ser desencadenada por infecciones virales, estrés, cambios de temperatura, fricción en la piel o incluso por causas desconocidas en el caso de la urticaria crónica espontánea (UCE).

4. Factores ambientales y cotidianos la desencadenan

Verdad: La reacción alérgica a alimentos, medicamentos, picaduras de insectos y factores ambientales, son una de las causas de la urticaria. Esto se debe a que al sistema inmune estar en contacto con estos agentes externos, se produce la liberación de la histamina, principal causante de las ronchas y la picazón.

5. Tiene solución

Verdad: esta debería ser una verdad a voces, puesto que, quienes sufren esta condición no deberían estar expuestos a información alarmista, hoy en día hay opciones de tratamientos disponibles según cada caso o tipo de urticaria, los cuales permiten llevar un control estricto de los síntomas y ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas.

Como podemos ver hay muchos mitos y verdades a medias alrededor de lo que significa presentar o ser diagnosticado con urticaria. El comprender qué es, no se traduce solo en conocer el significado sino también en tener claras ciertas particularidades que mitiguen el desconocimiento y la información pesimista.

De cualquier manera, lo principal es resaltar las verdades de la urticaria y educar a los cuidadores y pacientes, que esta condición puede ser causada por distintos factores y que tiene tratamientos eficaces apuntados a mejorar el bienestar de quienes la padecen.

El conocimiento es el primer paso para identificar, prevenir la manifestación por desencadenantes y tratar esta enfermedad. Si se encuentra presentando síntomas de urticaria, es necesario que consulte con el médico especialista en dermatología o alergología para que juntos puedan #AprenderALeerTuPiel y encontrar la mejor solución.

