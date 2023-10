La exitosa cinta ‘Top Gun’ se convertirá en serie documental: esto se sabe del proyecto

Como no recordar uno de los éxitos del 2022, cuando Tom Cruise retomó su papel emblemático del capitán Pete “Maverick” Mitchell, en Top Gun: Maverick. Para sorpresa de muchos, la cinta también trajo de vuelta a otro referente en la industria como Val Kilmer en su papel del almirante Tom “Iceman” Kazansky de la película original.

A la cinta mencionada también se unieron otros personajes como Rooster (Miles Teller), el hijo de Goose (Anthony Edwards), el fallecido copiloto de Maverick, entre otros.

Futuros planes

Muchos no sabrán que la historia se inspiró en un artículo sobre los alumnos de la marina estadounidense en la United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor Program, más conocida como Top Gun.

Lo cierto es que desde National Geographic dieron el visto bueno a una serie documental en la que se seguirá a un grupo de miembros de este programa de aviación, según detalló Deadline.

De momento, no es mucho lo que se sabe sobre ‘Top Gun: The Next Generation’, una apuesta orientada a filmar a los pilotos tanto en tierra como en el aire. De igual manera, señalaron que se realizarán tomar complementarias mientras dan clases teóricas, vuelan y hacen prácticas de aterrizaje en portaaviones.

A esto, también se incorporará una mirada más personal con su vida fuera de la base, hobbies, y en general otras actividades que realizan en sus tiempos libres.

A raíz del éxito de Top Gun: Maverick, es natural que el proyecto no se retrase mucho y se lance pronto, ya que todavía hay fanáticos de la cinta rondando por el mundo. De lo contrario, el interés que queda por esta secuela y el mismo trabajo de Tom Cruise se desvanecerá por completo.

Sobre una posible tercera entrega, también que conoció que en 2022 el actor Miles Teller tuvo una conversación con Cruise, pero todo quedó en el aire. Ahora bien, teniendo en cuenta que para ‘Maverick’ pasaron 36 años, la siguiente podría tardar más de lo que pensamos.

Recordando a Top Gun: Maverick

Siguiendo los acontecimiento de la primera entrega, Top Gun: Maverick nos sitúa junto al capitán Pete “Maverick” Mitchell que está sirviendo como piloto de pruebas de la Marina de los Estados Unidos, para probar nuevos diseños y conceptos de aviones de combate con empresas privadas, y ha esquivado el ascenso para seguir volando después de 33 años de servicio.

Ante un futuro incierto, y obligado a plantar cara los fantasmas de su pasado, Maverick se ve arrastrado a un enfrentamiento con sus miedos más profundos, que culmina en una misión que exigirá el sacrificio supremo a los que sean elegidos para pilotarla.