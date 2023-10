“No aguantamos más”: empresarios del turismo por cierre de vía a Barrancabermeja

Bucaramanga

12 días sin paso completó la vía Bucaramanga - Barrancabermeja, afectada por un derrumbe en el sector de Brisas. Esta emergencia que evidentemente ha golpeado la economía de la región tiene bastante preocupados a comerciantes del embalse de Topocoro en Santander.

Luis Enrique León, dueño del restaurante Sabor de Topocoro explicó que como empresarios del turismo tenían puestas sus esperanzas en este puente festivo y la culminación de la semana de receso escolar, pero que ante el cierre no tienen otra opción que seguir acumulando las pérdidas económicas.

Hombre que alerta de retenes ahora cobra por avisar

“Nosotros en un fin de semana nos vendemos 120 almuerzos, pero con este cierre no hemos vendido ninguno. Nos hablan de tres semanas más pero no podemos resistir eso, no solo dependemos nosotros sino todas las familias, hoy todos los negocios están cerrados, las reservas se cancelaron, en este momento no aguantamos más porque no hay por dónde pasar al embalse”, dijo León.

#VIDEO | Empresarios del turismo en el embalse Topocoro reportan cancelación de reservas para este puente festivo por cierre de la vía Bucaramanga - Barrancabermeja. pic.twitter.com/BOhs3ZFQdu — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 12, 2023

Video: En ‘cumbiódromo’ se convirtió el concejo de Bucaramanga tras condecoración

Aunque la concesión Ruta del Cacao anunció que en tres semanas habilitará el paso provisional en la vía Bucaramanga - Barrancabermeja, los comerciantes ven con angustia el tiempo anunciado, pues ya completarían 7 fines de semana con sus negocios cerrados y al borde de la quiebra.