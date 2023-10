El era Luis Alfredo Garavito, ‘La Bestia,’ uno de los mayores asesinos de la historia

Uno de los hombres más odiados de Colombia, Luis Alfredo Garavito, confeso homicida de al menos 200 niños y condenado por los delitos de acto sexual violento, homicidio, acceso carnal violento, secuestro simple e incendio culposo, falleció este jueves, 12 de octubre en una Clínica en Valledupar tras presentar cáncer en su ojo y leucemia linfática crónica.

‘La Bestia’ o el ‘Monstruo de Génova’, como también era conocido Garavito, fue capturado el 22 de abril de 1999 y condenado a 1.853 años de prisión. Sin embargo, recibió tan solo 40 años de cárcel, por ser la pena máxima contemplada en la ley colombiana.

Luis Alfredo Garavito Ampliar

Garavito nació el 12 de octubre de 1957 en Génova, Quindío y según informes de la Fiscalía General de la Nación, asesinó a 172 menores de edad, no obstante, se cree que fueron más víctimas debido a sus escalofriantes confesiones y a que después de haber sido capturado en el departamento del Meta, aceptó haber matado a 28 personas más, 23 niños y 5 adultos.

Este sujeto, no solo cometió crímenes en Colombia, sino también en las fronteras con Ecuador y Venezuela y según informes especializados su modus operandi era claro: se aproximaba a sus víctimas, generalmente menores de entre 8 y 12 años, en plazas de pueblos o parques. Luego, utilizaba engaños o disfraces para llevarlos a lugares apartados, donde los sometía a golpizas, torturas y abusos sexuales antes de quitarles la vida.

Garavito era el segundo de siete hermanos: tenía tres hermanos y tres hermanas. En vida, alegó que su padre era un hombre borracho, machista, muy estricto y muchas veces abusivo física y emocionalmente durante toda su infancia. También describió a su madre como una mujer violenta que le dio “poco cariño y cuidado” cuando era niño.

Su primer crimen

El depredador sexual inició su historial criminal en 1992, en Jamundí, Valle del Cauca. Allí cometió su primer asesinato contra un niño y según se ha podido conocer, después de tocar sus partes íntimas, utilizó unas cuchillas para quitarle la vida. El nivel de frenesí que sentía, era tal que parar no fue una posibilidad.

Aseguró incluso que golpear y torturar a sus víctimas antes de violarlos lo hacía para sentirse bien y que le brindaba placer no solo sexual sino también “espiritual”.

En varias entrevistas y documentales, Garavito confesó que al perpetrar cada crimen, se tomaba desde un sorbo hasta media botella de aguardiente o brandy. Luego, llevaba a sus víctimas a zonas apartadas y allí, después de amedrentarlos con un cuchillo, empezaba su macabro ritual.

Mientras le iba propinando puñaladas y quemaduras a sus víctimas, entre otras aberraciones, les hacía una cortada profunda en el vientre o el pecho para que se desangraran e, incluso, los degollaba.

‘La Bestia’ utilizaba trajes de sacerdote, granjero, anciano, vendedor ambulante, indigente, entre otros. Esto con el fin de atraer a niños y jóvenes entre los ocho y 16 años de edad.

Garavito reconoció en varias entrevistas que el origen de sus perversiones tiene que ver con su padre y un amigo del mismo que abusaron de él cuando era un niño. “Mi papá no dormía con mi mamá, dormía conmigo, él me bañaba… Tengo un recuerdo vago, era de noche, él como que me acarició, me tocó las partes íntimas… A ese señor nunca lo quise, lo veía como un verdugo”, confesó el asesino en una de las audiencias en su contra.

Perfil psicológico:

Según un estudio realizado por la Universidad Pontificia Bolivariana, Luis Alfredo Garavito padecía un trastorno antisocial de la personalidad. Algunos de los síntimas y síndromes antisociales detectados a Garavito son: