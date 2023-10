Déficit de 17 mil millones retrasa obras de recuperación de Bellas Artes en Barranquilla

Se completa una semana en que los estudiantes de Bellas Artes en Barranquilla decretaron un cese de actividades, pues los retrasos de las obras que se llevan a cabo en las instalaciones del claustro académico presentan retrasos, pese a que el contratista ha tenido prorrogas para culminar la intervención.

Desde Caracol Radio hicimos contacto con Junior Villareal, quien es el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo de la Universidad, y nos manifestó que en una visita que hicieron a la obra encontraron pocos obreros trabajando, además, se percataron de los atrasos de la obra.

“Nosotros estamos en una incertidumbre nuevamente, debido a que en una visita sorpresa que realizamos a la obra, nos damos cuenta que no hay la cantidad de obreros que venían trabajando en la restauración de Bellas Artes, eso viene pasando desde hace semanas, y sabemos que hubo hasta parálisis en la construcción, debido a que nos mencionan que es una falta de pago, que los trabajadores no tienen paga sus prestaciones de salud, es decir, no tienen ARL. Solo vimos a ocho trabajadores haciendo cosas muy mínimas y habían otros trabajadores que llegaban al lugar a retirar sus herramientas personales”, precisó el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo de la Universidad.

Según lo proyectado por el contratista la obra debía ser entregada en Junio, sin embargo, “nos pidieron prorroga de tiempo, y se les dio, además, solicitaron más dinero, $17 mil millones, de los que no sabemos cuál será su fuente de financiación”, agregó.

Villareal explicó que la nueva fecha de entrega será el próximo 24 de noviembre, pero no de toda la obra, sino el edificio sin teatro, “van a dejar por fuera lo que es el alma de los estudiantes de Bellas Artes”, sostuvo.

Ante esto, el rector de la Universidad, Danilo Hernández, manifestó a Caracol Radio que los recursos estaban pactados para la realización de la obra, sin embargo, tanto la Universidad, como la Gobernación del Atlántico están trabajando para conseguir los 17 mil millones de pesos restantes para culminar el nuevo Bellas Artes.

Hay que resaltar que, según el Rector, del total de la inversión, la Universidad y la Gobernación consiguieron $3.600 millones, $1.300 millones la institución académica y $2.300 la Gobernación, con recursos del impuesto ciudadela universitaria.

“El contratista ha manifestado que hay unas necesidades de recursos para poder culminar con la obra. Ellos han tratado con el equipo interventor, con el de planeación de la Universidad, con la gente de Planeación de la Gobernación del Atlántico que era cerca de 17 mi millones de pesos los que hacían falta, y bueno inicialmente eran más recursos, pero con revisiones y ajustes de interventora se llegó a esta cifra. Estos no estaban presupuestados, pues la obra se trazó por un valor de $29 mil millones, más $2 mil más de interventoría. Estamos trabajando para buscar los recursos para terminar la obra”, señaló el Rector.

Los estudiantes de Bellas Artes vienen llevando a cabo un cese de actividades desde la semana pasada, además, anuncian próximas marchas para protestar en rechazo de la demora de la obra y pidiendo sea reformada la Ley 30 de Educación Superior.

Con estas movilizaciones, los estudiantes le solicitarán “a la adminsitración de la Universidad y a la Gobernación del Atlántico, los 17 mil millones de pesos para continuar con la obra, suma que es totalmente escandalosa para nosotros, ya que es casi el 50 por ciento de lo que costó el proyecto inicial”, afirmó Junior Villareal.

Las vías de hecho que han puesto en marcha los estudiantes son rechazadas por el Rector, quien fue enfático en manifestar que se sentará solo para dialogar y buscar una solución cuando se acabe la toma que líderes estudiantiles han realizado, acción que afecta la economía de la institución.

“No es posible seguir generando inconvenientes en la Universidad a nivel de sus ingresos para buscar ingresos que necesitamos, eso es inaceptable. Yo lo que le solicito es que no afecten a la institución en este aspecto y que nos sentemos a hablar del tema. Pero yo no voy a sentarme a hablar de soluciones de Bellas Artes, mientras esté la toma de la sede de cursos libres en la Calle 68, la cual afecta la situación económica de la UA”, puntualizó Danilo Hernández.

Los estudiantes y la comunidad académica esperan que el contratista de las obras de Bellas Artes cumpla con los acuerdos pactados, entregar un bloque de la obra en este mes de noviembre, pues la totalidad de los trabajos no estarán para este año.

