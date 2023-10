Wilmar Cabrera: “Colombia está perdiendo los jugadores de alta jerarquía”

Wilmar Cabrera, delantero uruguayo de Millonarios entre 1983 y 1984, diálogo con El VBar Caracol en la previa del juego entre Colombia y Uruguay este jueves en Barranquilla, por la tercera fecha de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Cabrera habló de las debilidades de ambas selecciones, elogió a Marcelo Bielsa y recordó lo que fue su paso por el equipo bogotano.

¿Uruguay es débil en el cabezazo?

“Tiene debilidades a nivel defensivo, no arriba solamente. Defensivamente Uruguay dejó de jugar

(José María) Giménez que está suspendido, dejó de jugar (Diego) Godín en su carrera, no está citado (Sebastián) Coátes que mide 1.91 y después en líneas generales, uno de los centrales juega de central, pero (Matías) Viña, por ejemplo, que hoy está suspendido, juega de lateral izquierdo. Le falta un poco de altura a la defensa. El marcaje hoy en día requiere de mucha más velocidad y hay que tener esa técnica individual y colectiva para poder defender bien en cualquier lugar de la cancha. Pensar solamente en que tenga una carencia en el juego aéreo defensivo, es muy poco para un equipo, me parece que hay otros valores fundamentales que Uruguay tiene también”.

¿Es el riesgo de tener a Bielsa?

“Bielsa debe estar entre los técnicos más completos que hay en el mundo, lo que pasa es que uno recibe un plantel con muchas carencias, otras veces recibes un plantel con ciertas carencias, pero con hombres definidores. Después está el tema si es mejor defender o atacar. Le está dando a Uruguay una mayor velocidad en su juego, se llega más rápido al arco contrario, con desplazamientos cortos o largos de cualquiera de los delanteros y Bielsa tiene esa ejecución técnica en su mente en casi todos los equipos que jugó”.

¿Le ve carencias a Colombia?

Es un poco como le ha pasado a Uruguay. Está perdiendo los jugadores de alta jerarquía. No se olvide la Selección que clasificó con Pacho (Maturana) lo que era, si jugara hoy, con jugadores de categoría, jugadores de real dimensión, que en la mayoría, creo que en aquellos años no se salía a Europa, creo que de los primeros fui yo y cuando yo me fui Colombia empezó a exportar jugadores al exterior, fueron jugadores creados en Colombia y que le dieron al mundo entero una visión diferente de lo que era el país, hay que respetar. Yo entiendo que Colombia debe tener casi las mismas oportunidades que tiene Uruguay en formar un equipo diferente, porque ya se terminaron los ídolos de aquellas épocas. Ahora hay que buscar reemplazos, el caso de Luis Díaz, es un jugador que brilla en el fútbol inglés, uno de los mejores del mundo, a su vez juega con un compatriota nuestro que también está desarrollando sus primeras armas en el fútbol europeo. Tanto Colombia como Uruguay están en ese proceso del cambio de jugadores que nos ilusionaban en un momento.

¿En qué momento está el proceso de Uruguay?

“Está todavía inmadura, muchas veces ataca en velocidad cuando no tiene hombres para atacar más profundo. Tiene dos buenos extremos que juegan muy bien, Araújo, Pellistri o Canobbio, tiene a Darwin Núñez que es un jugador que en velocidad arrastra mucha gente, que es un jugador peligroso, que quizás le falte esa tranquilidad a la hora de definir. El manejo individualista del concepto táctico lo maneja Valberde que es uno de los mejores jugadores que hay en el mundo”.

Valverde encarna el liderazgo de Godín, Suárez o Forlán...

Todavía no tiene la madurez, va camino a eso. No se olviden, que si bien es cierto ha jugado en el mejor equipo del mundo y ha ganado todo, es un jugador que nació en un fútbol de generación de poco juego, sino un jugador de apertura y opciones, pero él sigue evolucionando, su remate es una de las armas peligrosas, creo que tiende a ser uno de los candidatos en este proceso de los jugadores que nos hacen falta.

¿Cómo toma la ausencia de Suárez y Cavani?

“El fútbol te da opciones de jugar en la Selección, opciones de jugar en grandes equipos y a veces los entrenadores tienen una disciplina, un orden y un fortalecimiento que te lleva a lograr objetivos no citándolos o citándolos. Me parece a mí que el que estaba más perfilado para jugar por lo que está haciendo en Brasil es Suárez, pero también entiendo que es un momento dado por todos los que pueden clasificar en una etapa. Si tienes un equipo que puedes armarlo a tu idea, a tu fútbol, este es el momento y creo que Bielsa ha invocado de decir ‘tenemos seis clasificados y un séptimo que puede jugar uno o dos partidos, me parece que está bien, es una forma de darle tributo a esos jugadores que hoy rinden buen fútbol en Europa y es el momento. Yo sé que Darwin Núñez en cualquier momento va a hacer goles, quizás no haga los goles de Suárez o Forlán, pero es un jugador que hay que seguirlo apoyando y a todo delantero le va a pasar lo mismo, porque cada vez que juegue Uruguay la sombra de Suárez va a estar ahí arriba... creo que este es el momento del cambio de jugadores que ya terminaron su ciclo en la selección”.

Su etapa en Millonarios

¿Qué recuerda de Millonarios?

“Mucho porque fue una etapa muy linda de mi vida, en la cual yo salía de Uruguay por primera vez, me había ganado un puesto en la Selección, pero justo apareció don Tamayo para ficharme, un montón de detalles que me fueron sumando para mi carrera deportiva, pero siempre tengo esos recuerdos de esos meses vividos, porque en definitiva, en esos dos campeonatos, creo que llegó a nueve meses. Me tocó hacer goles importantes, eso es importante para los jugadores y para el club”.

¿Qué jugadores recuerda de Millonarios?

“Todos. Del primero al último, todos. Tuve la suerte de ser, primero que los técnicos fueran uruguayos, después de coincidir con gente muy abesada al fútbol, el caso de Van Tuyne o de Pedro Vivalda. Después tener a Molina, el Nano Prince, en fin, a todos. Si yo me llevé algo del club fue precisamente el cariño, me acuerdo cuando me hicieron la despedida y yo los miraba y lo que lograron ellos conmigo, ellos sabían lo que yo podía dar en la cancha. Asisclo Córdoba, Van Tuyne, Iguarán, el Pibe Valderrama, Peluffo, gente abesada del fútbol colombiano y después, como proyecto, el puntapie que me dio el profesor Pinto en su momento cuando agarrón el equipo en la primera etapa y lo empezó a formar para ganar el campeonato. La tristeza mía qes que yo no me pude quedar a definido. Tengo el recuerdo porque fue mi primer país en el exterior y me trataron como si fuera un colombiano más. Tengo placer por ustedes y por el fútbol colombiano, gracias a Dios de a poquito lo han ido demostrando, ya se perdió eso de que el futbolista colombiano no salía a Europa”.