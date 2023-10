Pumarejo le pide a la Policía garantizar la seguridad ante denuncias de candidatos

El alcalde Jaime Pumarejo le pidió a la Policía Metropolitana garantizar la seguridad de las próximas elecciones.

El llamado del mandatario lo realizó ante los hechos de inseguridad que han venido denunciando algunos candidatos, quienes han señalado que no pueden ingresar a algunos sectores de la ciudad porque grupos ilegales estarían intimidándolos para que no realicen eventos de campaña o recorridos en los mismos.

El alcalde Jaime Pumarejo indicó que tienen conocimiento de un panfleto y le reiteró a la Policía que siga capturando a los “bandidos”.

“Lo único que sabemos es de un panfleto de fuentes no determinadas, no es de autoría de ningún grupo delincuencial ni de manifestación general. Se presume que es un pequeño grupo de desadaptados que siembra miedo y desafortunadamente por las redes sociales han logrado a un grupo importante de personas que cree que esto es generalizado. Le hemos pedido igual a la Policía que no desestime ningún riesgo”, explicó Pumarejo.

El mandatario también dijo que en los próximos días se pondrán a disposición de la ciudadanía, 500 uniformados que serán de gran ayuda para mitigar el tema de la extorsión y también darle tranquilidad a los comerciantes durante el fin de año.

