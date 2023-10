“No tengo contemplado asumir ningún ministerio”: Daniel Quintero

Cartagena

Desde Cartagena, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, se refirió a los rumores que supuestamente lo vinculan con ocupar un cargo en el Ministerio de las TIC. Durante su recorrido de apoyo a la candidatura de José Osorio a la Alcaldía de Cartagena por el Partido Independientes en el mercado de Bazurto, descartó su llegada al gabinete del Gobierno Nacional.

“No tengo contemplado asumir ningún ministerio, yo tengo contemplado salir a las calles a defender causas de mis compañeros”, manifestó.

De igual forma, Quintero, confirmó que la Fiscalía General de la Nación ya solicitó los videos de un establecimiento comercial cercano al lugar donde ocurrió la supuesta agresión en su contra por parte de un conductor en la ciudad de Medellín. Los audiovisuales serán claves en la investigación para esclarecer lo ocurrido.

“La Fiscalía pidió los videos de la heladería que está cerca, y qué es lo que se va a ver en esos videos que no solo fue un primer choque, sino que luego hay un acelerón y yo empiezo a pegarle al bómper, y solo después de un rato él saca el carro ¿Qué más debería mostrar eso? Que él no me quiso dar la mano cuando yo le fui a dar la mano, yo le fui a dar la mano por la ventana y él me cerró el video, pero mire son solapados. Esta persona, puede ser por un tema político o puede ser por un tema de que estaba conduciendo en embriaguez, él tiene varios partes por conducir en embriaguez, entonces hay que revisar también”, concluyó Daniel Quintero.