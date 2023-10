Willington Ortiz se confiesa: Le hicieron el ‘cajón’ a un técnico de Millonarios

Willington Ortiz, ídolo de la Selección Colombia y panelista del Vbar Caracol confesó que, en 1977, con Millonarios, le hicieron “el cajón” a uno de los tres entrenadores que tuvo el equipo capitalino en el año.

Jaime Arroyave, Osvaldo Panzutto y Pedro Dellacha fueron los tres entrenadores que tuvo Millonarios durante el año, con el primero siendo el “apaga incendios”, asumiendo en dos ocasiones las riendas del equipo de manera interina.

“No es el equipo en sí, hay jugadores que se sientes incómodos, aburridos y no dan lo que pueden dar. En algún momento sí me aburrí del técnico. Unas cosas son para el camerino y otra son para el público. Me pasó en Millonarios en el año 1977. Era un técnico que estuvo, que trabajaba muy poco”, aseguró Willington Ortiz en el Vbar.

Arroyave era el encargado de las divisiones inferiores y, en ese año, dirigió los dos primeros partidos, en donde empató uno y ganó el otro. Después, le daría paso a Osvaldo Panzutto. El argentino tuvo resultados bastante flojos y, tras el primer torneo, salió del equipo. Jaime Arroyave volvió en su lugar.

Si bien el exjugador de la Selección Colombia y Millonarios no afirmó a quién le hicieron el “cajón”, se pude intuir que fue al argentino, debido a los malos resultados y el retorno de Arroyave. Después de la segunda etapa del “Loco”, Pedro Dellacha se hizo cargo del equipo y lo sacó campeón en 1978, consiguiendo la undécima estrella.