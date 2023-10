A partir del 19 de diciembre de 2022, el Gobierno Nacional de Colombia otorgó un descuento del 50% en el valor del SOAT, Seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el cual ampara a las víctimas de accidentes. El objetivo de la rebaja es llegar a una cobertura total del seguro y mejorar los servicios relacionados con el tránsito.

Según el decreto 2497, los vehículos que tienen rango diferencial por riesgo del SOAT y que aplican al descuento son: ciclomotor, motos de menos de 100 c.c., 100 c.c. y hasta 200 c.c., motocarros, tricimotos y cuadriciclos; autos de negocios; taxis; microbuses urbanos; servicio público urbano; vehículos de servicio público intermunicipal.

Para saber si su vehículo aplica para el descuento del 50% en el SOAT, puede consultar la categoría a la que pertenece en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

Además del descuento del 50%, también existe un descuento del 10% para los vehículos que cumplan con las siguientes condiciones:

Buen comportamiento vial, ni el vehículo ni su propietario deben haber tenido siniestros reportados que afecten al SOAT durante 2020 y 2021.

Haber renovado el seguro de manera oportuna en esos mismos dos años.

Este descuento del 10% es acumulativo con el descuento del 50%, por lo que los vehículos que apliquen para ambos descuentos podrán obtener un descuento de hasta el 60% en el valor del SOAT.

¿Cuáles son los carros que NO tienen descuento del 50%?

Los vehículos que no tienen descuento del 50% en el SOAT son todos los demás vehículos, incluidas las siguientes categorías:

Motocicletas de más de 200 c.c.

Vehículos particulares

Vehículos de carga

Vehículos de servicio oficial

Vehículos de uso agrícola

Vehículos de uso especial

Algunos de los ejemplos para que lo tenga más claro son: un carro particular de cilindraje 1.500 c.c. no tiene descuento del 50%, mientras que un taxi de cilindraje 1.500 c.c. sí tiene el descuento. También, un carro de carga de cilindraje 3.500 c.c. no tiene descuento del 50%, mientras que un bus de cilindraje 3.500 c.c. sí.

¿Qué pasa si no tiene al día el SOAT?

Este seguro obligatorio cubre los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, la incapacidad permanente, la muerte y los gastos funerarios de las personas involucradas en un accidente de tránsito, sin importar quién tenga la culpa.

Si un vehículo no tiene el SOAT al día, el conductor se expone a las siguientes sanciones:

Multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, que para 2023 equivale a 30 millones de pesos.

Inmovilización del vehículo, que debe ser trasladado a un parqueadero autorizado por la autoridad de tránsito.

Cobro de los gastos de grúa y parqueadero, que corren por cuenta del propietario del vehículo.

Además de las sanciones económicas, el hecho de no tener el SOAT al día puede tener otras consecuencias, como responsabilidad civil por los daños causados a terceros en un accidente, incluso si el conductor no tiene la culpa o dificultad para obtener un crédito o matricular el vehículo.

Por lo tanto, es importante tener el SOAT al día para evitar las sanciones. A partir del 1 de enero de 2023, la sanción por no tener el SOAT al día aumentó de 20 a 30 SMLDV. También, se estableció que el vehículo inmovilizado por no tener el SOAT al día podrá ser liberado una vez que el propietario pague la multa y los gastos de grúa y parqueadero.