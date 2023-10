“¿Qué más podemos esperar, sino un llamado a juicio?”: Iván Cepeda sobre caso Uribe

Colombia

Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá negara, por segunda vez, la preclusión del caso del expresidente Álvaro Uribe de soborno por compra de testigos y fraude procesal, el senador Iván Cepeda, quien fue reconocido víctima en este proceso, aseguró que el paso a seguir ahora es llevar a juicio al exmandatario.

“En una decisión nuevamente contundente la Justicia ha dicho que no existen razones ni argumentos válidos para que se precluya este proceso. Hoy asistimos a una quinta decisión, los hechos jurídicamente relevantes han sido expuestos y ha sido demostrado también, de manera clara, que no existe ningún tipo de bases serias para no ir a la instancia del juicio. ¿Qué más podemos esperar, sino un llamado a juicio?”, dijo el congresista.

En la rueda de prensa que citó al término de la audiencia, el senador del Polo dijo que “durante estos tres años, hay que decirlo claramente, el fiscal Francisco Barbosa, ha hecho esfuerzos sostenidos y permanentes por intentar evitar que este proceso llegue a la instancia de un llamado a juicio”.

Y también acusó a la procuradora general Margarita Cabello de “acompañar esos esfuerzos ingentes del fiscal Barbosa y sus delegados en este proceso; han llevado el mismo libreto que la Fiscalía. Ni el intento del fiscal Barbosa ni los esfuerzos de la procuradora Cabello, han tenido efecto”.

El abogado defensor de Cepeda, Jaime Lombana, coincide en que “lo que procede es que la Fiscalía presente el escrito de acusación”. Pero además dijo que esperan que el fiscal investigador sea cambiado, “pues está cumpliendo un rol de defensor, pareciera. Y lo mismo con el Ministerio Público”.