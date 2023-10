Presidente Petro abre la puerta a nacionalizar la vía al llano

Colombia

Desde Villavicencio, capital del Meta, en una nueva jornada del Gobierno Escucha, el Presidente Gustavo Petro se refirió la carretera principal entre Bogotá y Villavicencio.

El mandatario aseguró que se tiene que dar una solución de fondo a los constantes cierres por lo que manifestó que está en borrador la propuesta de nacionalizar la vía.

“Fijese el problema financiero, no solo el geológico, el climático, no solo el politiquero, sino el financiero. Se hizo una concesión, en donde, en los pedazos críticos, donde se suponía, iba a haber problemas: la concesión no paga, paga es el Estado, es decir, todos nosotros”, señaló el presidente.

Aún que admitió que este es un proceso complejo, el mandatario aseguró que iniciará una negociación para sacar adelante el proyecto.

“El Ministerio de Transporte, con el conocimiento y con la gente que mejor conozca técnicamente la concesión, es importante que se haga un equipo que se volverá un equipo negociador para la posibilidad de la nacionalización de la carretera, que qué significa, que parte del peaje entonces se puede invertir en donde hay los daños y no tengamos estos problemas o lo menos desde el punto de vista de la concesión. Eso es eso es lo que borrador”, agregó el presidente.

Petro propuso además, como posible solución en el transporte al llano, la creación de un ferrocarril.

“El Gobierno se compromete a que se entreguen estudios, no sé si existan desde antes, pero sí los primeros estudios a fondo, no una prefactibilidad, sino ojalá, casi diseño, para que el pueblo llanero puedo escoger, en adelante, si esa es una alternativa”, concluyó.