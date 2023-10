¿Cómo entender lo que ocurre entre Israel y Hamás?

Internacional

En el noticiero del mediodía de Caracol radio habló desde Israel el analista político especializado en Medio Oriente, Gabriel Ben-Tasgal, quien habló sobre el ataque sorpresa de Hamás a Israel y la respuesta de este país que declaró el Estado de Guerra.

“A nivel general lo que vemos es un grupo radical islámico que no acepta la exigencia de ningún estado judío, no importan las fronteras. La excusa que dio el jefe militar de Hamás fue que Israel la mezquita de Al Aqsa y lo que ocurrió fácticamente hoy desde las 6:20 de la mañana fue la penetración, rompiendo las alambradas que separan la franja de Gaza con el interior de Israel reconocida internacionalmente y el ataque a la población civil con el asesinato de 150 personas y el secuestro de 50 israelíes, además el lanzamiento de 5.000 cohetes contra Israel. No teníamos algo así desde la guerra de Yom Kipur en 1973″, dijo Ben-Tasgal.

Agregó que “Hamás ha logrado un golpe psicológico muy duro contra Israel, los periodistas trasmitían sus informes y se veían imágenes de mujeres israelíes siendo secuestradas y llevadas adentro de la franja de Gaza. Ese tipo de grabado psicológico va a tener un efecto que probablemente dentro de unos años el mundo árabe islámico lo considere como el acto de heroísmo más grande que haya vivido el Hamás o cualquier otro grupo radical frente a Israel”.

¿Qué viene ahora?

La problemática ahora, según el analista, es cómo responde Israel porque no se sabe qué margen de maniobra tiene el gobierno. “Si quieren sobrevivir a esto, van a tener algo creativo que sorprenda y humille al Hamás”

Escuche aquí la entrevista completa.