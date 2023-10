Padres de un colegio en Cartagena protestaron para exigir renuncia del rector

Cartagena

Padres de familia de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander ubicada en el barrio La María de Cartagena, realizaron una protesta con el propósito de exigir la renuncia del rector del plantel, Aníbal Pájaro, por la falta de soluciones a los problemas que presenta el colegio desde hace varios años.

Alexander Fuentes, padre de familia de la institución, denunció que el colegio presenta graves problemas en su infraestructura, falta de agua potable, déficit de docentes y hacinamiento en las aulas de clase.

“El rector no está cumpliendo sus funciones como debe ser porque aquí no se están prestando las condiciones adecuadas para que los niños puedan recibir las clases. Las paredes están pasando corriente, somos dolientes y no queremos que haya una tragedia. Las aulas no tienen ventiladores, la institución no tiene aire, los baños no están aseados, los niños tienen infecciones y no hay agua”, expresó Fuentes.

La comunidad exigió la presencia de la secretaria de Educación, Olga Acosta, con el objetivo de que se tomen acciones concretas que permitan acabar con estos problemas en la institución educativa.

“Hemos buscado miles de maneras tener un acercamiento con el señor rector Aníbal Pájaro, quien se ha negado a cumplir con sus funciones. El rector como vive a unos 70 metros de la institución, la oficina de él es su casa, él atiende desde la terraza de su casa. De hecho, en horario en donde él debe estar atendiendo a la comunidad, pasa a la tienda a comprar plátanos o huevos porque va a desayunar y se tiene que tomar el café en su vivienda”, puntualizó.