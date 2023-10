Ansgar Vogt es el nuevo director artístico del FICCI

Cartagena

La Corporación Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias - FICCI, ha designado a Ansgar Vogt como nuevo Director Artístico después de haber estado vinculado en el festival desde el 2018. Vogt asume el cargo para la edición 63 que se realizará del 16 al 21 de abril de 2024 y continúa con la gestión desempeñada por Felipe Aljure durante los últimos 5 años.

Ansgar ha sido parte fundamental de este festival desde que Felipe Aljure nos convocó a su dirección artística y hoy que esa posición la asume Ansgar, su mirada particular sobre el cine y quienes lo hacen será la fuerza gravitacional que nos atraiga a un FICCI 63 en el 2024″, asegura el Director General del Festival, Alessandro Basile.

Desde 2018, Ansgar Vogt hace parte del equipo del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias - FICCI, y en 2020 asumió el cargó de Jefe de Programación. Antes trabajó como programador en la sección Forum del Festival Internacional de Cine de Berlín durante 15 años. Desde entonces ha sido miembro de diversos jurados de festivales de cine a nivel mundial.

Ha sido productor, desarrollador de contenidos y guionista para productoras de cine y televisión alemanas. Entre 2021 y 2022 trabajó como Consultor y Gerente de Proyectos en DW Akademie Film Development Fund, Alemania, operando en Tanzania, Etiopía y Uganda. Durante muchos años fue consultor de lectura para el Fondo de Desarrollo de los Balcanes/Thessaloniki IFF y la emisora alemana ZDF. En 2007, enseñó análisis cinematográfico y desarrollo de guiones en la Universidad SungKyunKwan, como becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD.

“Comencé como consultor internacional en el FICCI en 2018 después de conocer a Felipe Aljure en Brasil. En 2019, estuve en Cartagena por primera vez en el Festival y también conocí al comité de curadores - y por lo tanto también a Alessandro Basile. Un año más tarde, fui nombrado Jefe de programación ¡Qué gran tarea! Junto con Felipe, el equipo de curadores y David Montenegro como coordinador de programación del FICCI, preparamos una edición excelente... hasta que llegó la pandemia. Todo el trabajo parecía en vano al principio, pero fue el comienzo de algo nuevo, por ello creamos la edición especial FICCI Interruptus, que le dio al festival un impulso completamente nuevo y que nos ayudó a consolidar la siguiente edición en 2022. Alessandro también estuvo siempre ahí, con calma y una visión de conjunto: accesible, resiliente, consultable. Y entonces llegó la oferta de asumir la dirección artística: una gran responsabilidad y un reto enorme”, aseguró Ansgar sobre su nombramiento como director artístico.

Sobre la nueva dirección artística Basile agrega: “Aprendí mucho de él en los años que como Jefe Curador orientó las selecciones de festivales pasados y sigo aprendiendo hoy que estamos ambos en posiciones distintas pero con el mismo aprecio y respeto por su manera única de entender los vericuetos de la narración cinematográfica a nivel mundial”.

Ansgar es graduado de la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York con una Maestría en Estudios de Performance, también estudió Teatro y Cine en la Universidad Humboldt de Berlín y Drama y artes teatrales en el Goldsmiths College de la Universidad de Londres. Para Vogt “Un director artístico sólo es tan bueno como el equipo del festival. Creo que no sólo somos un equipo muy bueno, sino también un equipo especial. Alessandro Basile es el Sr. Cartagena, con años de experiencia en festivales y en la producción. La indispensable conexión local de Alessandro también es crucial. Un festival internacional debe estar siempre anclado en lo local, integrar sus raíces locales en lo internacional, y viceversa: aunar lo internacional y lo local. Esta interacción es esencial. Porque un festival como el FICCI debe mirar mucho más allá de sus propios horizontes, pero sin conexiones locales visibles carecería de rostro. Y... el FICCI tiene una cara. Una cara en Cartagena”.

Otra de las novedades de la edición 63 es el nombramiento de David Montenegro como Jefe de Programación, quien ha venido desempañando el rol de Coordinador de Programación durante los últimos 4 años. Egresado de la universidad central, actualmente está realizando una maestría en cultura visual en la Universidad de Lund, Suecia con el apoyo de Colfuturo y Lund Global Scholarship. Desde el año 2018 se encuentra vinculado al FICCI – Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias en el área de programación y desde el 2019 al frente del área de Coordinación de Programación.

En el año 2022 estuvo a cargo de coordinar la categoría de Bammers y asistir la coordinación de la convocatoria del Bogotá Audiovisual Market. Ha participado también de diferentes festivales como The Classics (coordinador de producción), FICPRISMA (jefe de programación), IndieBo – Festival de Cine Independiente de Bogotá (curador de la sección Colombia y asistente de dirección artística). Así mismo, hizo parte de la investigación del proyecto Todas las Vidas Valen, Primer Museo Urbano de la Memoria en Latinoamérica.

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias - FICCI, sigue consolidandose como el más importante de la región gracias a su compromiso por mostrar lo mejor de la cinematografía mundial, iberoamericana y nacional, en sus ya posicionadas secciones oficiales para un público que año tras año se reune en la mayor fiesta del cine. Los esperamos en nuestra edición 63 que se realizará del 16 al 21 de abril de 2024 en Cartagena de Indias.