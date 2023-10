Alfredo Arias estalla contra el arbitraje y los periodistas, tras la eliminación del DIM

Nada que arranca Alfredo Arias en el DIM. (Photo by Freddy BUILES / AFP) (Photo by FREDDY BUILES/AFP via Getty Images) / FREDDY BUILES

Cúcuta Deportivo fue el único capaz de acabar con el invicto del Independiente Medellín en Copa Colombia. Empatando en el acumulado, fueron necesarios los penales para decidir quién sería el semifinalista. Sin embargo, un polémico último lanzamiento sacó lo peor de Alfredo Arias al descubrir una fotografía donde parecía que Ezequiel Mastrolía, no tenía ningún pie sobre la línea.

El director técnico exigió consecuencias para los árbitros del VAR. “Así como a un jugador lo expulsan, le sacan de un partido, así como a un técnico que pierde lo echan y hacen encuestas a ver si debe seguir o no, estos señores no pueden trabajar más de esto, ya demuestran que no están para trabajar de esto” señaló disgustado.

Con ánimos caldeados, una periodista en rueda de prensa terminó de sacar de sus casillas al entrenador, quien ante la inquietid de por qué Andrés Ricaurte entró tan tarde al partido respondió: “Porque sin duda su trabajo es más fácil que el mío. A usted no lo juzga nadie de acuerdo a si sale bien o mal. Por eso pasa, porque yo soy el entrenador de este equipo y tomo la decisión de no ponerlo y tomo la decisión de ponerlo”.

El cansancio es el culpable

El el equipo con más partidos en 2023: Sin duda es un momento triste porque perdemos el invicto acá en nuestra cancha desde que estamos en los campeonatos locales, las dos copas, en un partido que no se podía ni se debía perder porque no había después, pero bueno tocó. Tendríamos que hace los análisis objetivos más que subjetivos, de por qué hoy no solo perdimos el partido, porque no voy a caer en la fácil de decir que los penales, nosotros perdimos el partido, pero nos llevó a perder ese partido un primer tiempo donde perdimos los duelos la segundas pelotas, no fuimos intensos y para un equipo y estos mucachos que yo he valorado tanto su valentía y todo lo que han logrado tiene que hacer una explicación más objetiva que la subjetiva esa de que nos queda a todos en la vista y tiene que ver seguramente con que Medellín es el equipo que lleva más partidos jugados en el 2023 y en algún momento te pasa factura ese cansancio de hacer jugado más que nadie, invito a que hagan las cuentas. Un equipo que queda eliminado en Libertadores entonces no tiene vacaciones, no tiene pretemporada y por ahí puede haber más explicaciones del por qué pasó esto.

Mérito a Cúcuta: Estuvimos casi una semana afuera de una ciudad da otra viajando, volvimos con dos resultados positivos pero que ya nos habían demostrado que el equipo estaba un poco cansado. Y por más que uno cree que diciendo dale, la objetividad y la medición de que un equipo haya bajado tanto en la intensidad más que nada para recuperar la pelota, tiene que ver con eso. Después felicitar al rival que, con buenas armas, con fútbol logró superarnos en el primer tiempo fundamentalmente y después logró ganarnos un partido.

Iba a pasar tarde o temprano: Creo que con el proceso que llevamos esto podía pasar, nos podía ocurrir, lo triste es que hoy no ocurriera ya cuando no tenemos revancha. Ahora habrá que enfocar la mira y todo lo que podamos ser emocionalmente y racionalmente inteligente para saber que hay una meta, un objetivo y que el grupo, que son los jugadores y cuerpo técnico debemos enfocarnos en eso. El domingo hay que ganar así que ya mañana hay que recuperar a los jugadores tratar de hablar con ellos, llevarlos a un plano más racional que emocional y esto continúa.

Perdió en el peor momento

Recambios: Sin ninguna duda que algunos jugados están sintiendo un poco más el desgaste porque han tenido más partidos y se suma a lo que ya dije anteriormente, de no haber podido parar, vacacionar, ni hacer una pretemporada, pero hemos tratado, alguien me dijo que éramos el equipo que más había utilizado jugadores. Hemos tratado de ver la fatiga, las posibles lesiones que ese puedan ocasionar por fatiga y tratar de ir cuidando y todos los partidos hemos cambiado la alineación. Yo la verdad como venía el equipo lo menos hubiese querido es cambiar la alineación, atento a eso y atento a que estamos todos los días con ellos y los jugadores te manifiestan ‘me duele acá’ o salen de un partido como salió Bayan León y Leyser Chaverra y ya no pudimos contar con ellos, ni siquiera pudieron viajar. Hoy Brayan nos da una mano, pero había que llevarlo de a poco.

Desgaste: Sin duda que el equipo ha hecho un esfuerzo grande, ha hecho un esfuerzo físico y futbolístico para estar a la altura y ha estado a la altura, ha perdido un solo partido, allá ante Santa Fe en Bogotá 1-0 y ahora este partido que ahora se nos escapa acá.

Polémica del VAR

Foto controversial: Dije que no iba a usar lo de la lotería de los penales porque los penales no son una lotería, los penales son mejores pateador que otros mejores atajados que otros, esa es la verdad y lo saben de jugadores que a mí me gusta practicarlos, porque creo que todo lo que se haga con práctica hace un habito y es más difícil errar. Pero estoy acá y me llega una foto. Semana a semana me preguntan en algunos arbitrajes que estuvo después comprobado que se han equivocado en contra y he dicho que el árbitro es un ser humano que se equivoca como nosotros, hay que entender, todas las semanas, si hacen un archivo de mis declaraciones es así, pero acá tengo una foto, que debe ser la misma que tiene el VAR y el arquero de ellos está con las dos piernas fuera de la línea, si quiere alguno de ustedes se lo mando, pero está acá fuera de la línea y esta imagen seguramente el VAR la tuvo.

Explota contra el VAR: A mi lo que me molesta es que el árbitro y el que está al lado, puede ser que en el transcurso del partido no lo pueda apreciar bien, pero la herramienta que nos han dado, que les han dado a ellos es la del VAR y cuando el VAR no llama y dice esto, me parece gravísimo. Porque es otra cosa, está bien el equipo ese nos ganó 2 a 1, Cúcuta nos ganó bien, pero después hay una definición por penales y en la jugada el arquero o es que adelanta, sino que están los dos pies fuera de la línea, como puede justificar esto esa gente que está en el VAR, cómo lo explica. Uno trata de dar mensajes de paz, de entendimiento a los errores, para que no haya más violencia, pero esto ya raya la ineficiencia y la incompetencia. Nos cuesta una clasificación y a los hinchas les cuesta más y a los dirigentes, entonces para lo único que están es para utilizar esta herramienta y poderla mirar, si esta foto que yo tengo acá en chiquito, ellos la tienen, cómo justifican que ninguno de los pies está en la raya, no es que lo sacó, no está en la raya.

Exige consecuencias para los árbitros: Perdonen que haya hablado así, pero, así como me he cuidado o he cuidado a los árbitros en las declaraciones, he dicho ‘son humanos se pueden equivocar, entendámoslos, todos cometemos errores’, acá no es posible l error porque para esto estás y solamente estás ahí mirando una cámara y mirando las imágenes. Entonces, así como a un jugador lo expulsan le sacan de un partido, así como a un técnico que pierde y lo echan y hacen encuestas a ver si debe seguir o no, estos señores no pueden trabajar más de esto, ya demuestran que no están para trabajar de esto. Yo quiero que, si yo asumo mi responsabilidad cuando el quipo pierde y otros técnicos la asumen y se quedan sin trabajo y si un jugador porque erra un penal la hinchada no quiere que juegue más y así pasa, esto señores qué, ¿no pasa nada, no tienen responsabilidad? Lo dejo ahí.

Crítica a los periodistas

¿Por qué Andrés Ricaurte entró tan tarde? Porque sin duda su trabajo es más fácil que el mío. A usted no lo juzga nadie de acuerdo a si sale bien o mal. Por eso pasa porque yo soy el entrenador de este equipo y tomo la decisión de no ponerlo y tomo la decisión de ponerlo. Cuando entra como entra y nos da eso que usted dice fútbol, acierto, pero si perdemos, ‘ah entró tarde’. Pero si lo pongo y lo marcan bien y no anda bien, ‘pero por qué lo puso y por qué sacó al otro’, es mucho más fácil su trabajo que el mío sin lugar a duda. Y si no remataron al arco bueno, no acertamos al arco, pero rematar, rematamos. Porque sino no pudimos errar los goles que erramos, ‘usted no vio los goles que erramos en el primer tiempo, ¿los vio o no los vio?’. Cuando uno erra goles frente al arco es que intenta eso, pero erramos y en el segundo tiempo no pasó lo mismo.

Se disculpa pero defiende su argumento: Seguramente mi respuesta hacia usted, nunca hubiese querido ser como fue, pero su pregunta es demasiado fácil. Yo hubiese esperado que su pregunta hubiese hablado del juego y yo le hubiese dicho sí, jugamos mal. Si usted me hubiese dicho, ‘el primer tiempo Cúcuta les llegó y les quitó la pelota’ yo le hubiera dicho sí tiene razón y jugamos mal, pero analizar un cambio, de si debía entrar antes o después de acuerdo a como fue el cambio, no tiene ni medio de prueba posterior si hubiese pasado o no, si lo hubiese puesto antes o después o si no lo hubiese puesto, solamente es el análisis que se hace es de acuerdo al resultado. Por eso le pido disculpas si mi respuesta está exacerbada, pero fue demasiado fácil la pregunta.

No ha manera de saber si ese era la decisión correcta: Sin ninguna duda que si el equipo jugó mal es responsabilidad mía, sin ninguna duda que si o convertimos goles es responsabilidad mía, porque lo cerramos y sin ninguna duda que poner a Jimmy y poner al minuto que puse a Ricaurte es responsabilidad mía. Ahora qué le asegura a usted, qué prueba tiene para hacerme esa pregunta de que si no ponía a Jimmy no iba a pasar lo mismo o que si ponía a Ricaurte de titular, primero que no iba a aguantar. Ricaurte está volviendo, viene de una lesión muy jodida y por qué no lo puse antes, porque la única decisión que a mí me vino a la cabeza para que entrara Ricaurte era ponerlo por uno de los mediocampistas de recuperación, el único que me quedaba en cancha de recuperación era Alvarado porque Diego Moreno es un jugador más ofensivo que de recuperación.

Acepta toda la responsabilidad

No hay muchas opciones en el fútbol: En un partido en el cual nosotros, lo que no podía pasar es sumar más goles en contra, quedarme sin el jugador de recuperación para poner a Ricaurte, era difícil, después capaz que uste lo ponía por Plata o Ibarguen, Luciano o Brayan, porque muchas más opciones no hay en el fútbol, la decisión mía fue que el único jugador que podía entrar por Ricaurte era Alvarado, que era el único de contención. En el minuto en que lo puse creía que Ricaurte iba a poder tener la fuerza para también correr hacia atrás por si nos contragolpeaban y también atacar en una cancha barrosa, es difícil.

Me equivoco más de lo que acierto: Vuelvo al principio, sí todo es responsabilidad mía, para eso soy el entrenador, tengo que tomar decisiones y normalmente erro más de lo acierto sin ninguna duda, pero es mi trabajo. Hay otros en el cual las decisiones ni siquiera se juzgan, no hay archivo, pero este es mi trabajo el que yo amo, el que hago con pasión, el que voy a seguir haciendo igual y sobre el cual contesto todo, pero ustedes también tienen que aceptar que hay cosas que son improbables. Improbable es, si ponía a este y no ponía este, pasaba lo mismo o no pasaba, es improbable, para eso hay que hacerlo antes y cuestionarlo antes.