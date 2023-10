Jorge Robledo estuvo hablando ‘Sin Anestesia’ en el debate de ‘Lora 20′

Jorge Enrique Robledo, el verdadero, estuvo hablando ‘Sin Anestesia’ en el debate de ‘Lora 20′, (que dirige Diana Calderón) junto a las versiones de Juan Daniel Oviedo, Gustavo Bolívar y el general Vargas de La Luciérnaga, contándole al electorado bogotano en qué lugar le falta hacer campaña.

Juan Daniel Oviedo defendió su decisión política de irse a vivir a la localidad de Bosa, y le pidió a los demás candidatos alejarse de su nuevo territorio, porque “en Bosa, Oviedo es el que goza”, y, además, “allá cambia la cosa”.

Gustavo Bolívar, por su parte, aseguró que “El único sitio que me falta es la sede de los otros candidatos”. “Si quiere, ruégueme”, le dijo a sus contrincantes, a quienes prometió “sacar del anonimato”, eso sí, en caso de que no los “castigue” no asistiendo a más debates.

“Yo creo que ya hice un recorrido muy completo y espero haber sido muy concreto”, dijo el general Vargas, quien se despidió diciendo: “con permiso me les piso y el que no habló fue porque no quiso”, haciendo gala de su escueto lirismo.

Jorge Robledo, el verdadero, pidió respeto, porque “modestia aparte, solo me faltaba venir a este espacio, he hecho muchos recorridos y lo mejor es que estar aquí no duele y eso que es Sin Anestesia”.

Reviva la entrevista completa a continuación: