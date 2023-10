Iglesia católica celebra diálogos de paz en Tibú

Cúcuta

La iglesia católica en Tibú está comprometida en acompañar los procesos de paz que se realizarán en este municipio este fin de semana donde se habilitará la mesa de diálogo para que se sienten los miembros del Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central.

Una invitación a la reconciliación que venga acompañado de diálogo sincero. Esta es la propuesta de la Iglesia Católica en Tibú.

La misma que ha servido como garante para acompañar varios procesos de paz en el territorio y liberación de Personas secuestradas.

Monseñor Israel Bravo, obispo de la diócesis de Tibú dijo a Caracol Radio que “pues ahora de manera particular ahora es que se instale la mesa y tener una ruta clara para todos las partes y que empiecen a verse los resultados en el territorio, de que no haya extorsiones, de que no haya reclutamiento de menores que cesen los actos violentos y los conflictos que a veces arrecian en el territorio. De cierta forma se ha sentido paz con estos diálogos en los territorios”, explicó.

Por último, la invitación de la iglesia católica es a pensar en los campesinos y buscar la paz de los terrarios.