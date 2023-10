Familiares de jóvenes desaparecidos en Ituango aseguran que no están bloqueando vías

Antioquia

Angélica Mazo, tía de los jóvenes desaparecidos, aseguró que no es cierto que la protesta esté violando los derechos de los habitantes de Ituango.

“A las personas que estaban en las camionetas, a los contratistas, a ellos que les estábamos dejando pasar alimentos, hidratación, entonces ya se hubieran muerto si no, si no se les hubiera dejado pasar alimentos. Lo que me indigna mucho es que estén diciendo que no dejamos pasar las ambulancias.

La señora Mazo relató las circunstancias en las que fallecieron los jóvenes.

“Ya salían para la casa cuando uno de los muchachos resbaló, se puso en una arena y el río lo tiró al Cauca, como estaban ahí como en la desembocadura más o menos, entonces el hermanito lo vio como mal y dijo, ¡ay no, Luis Alberto se está ahogando! y se tiró a cogerlo y también se ahogó. Se tiró el tercero y vio que se hundieron, entonces él se retiró, o sea, que se ahogaron los dos hermanos”, finalizó la tía de los jóvenes.