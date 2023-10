Exigimos una mesa de negociación con el alto gobierno: trabajadores de la Aerocivil

Bogotá

Después de que empleados de la Aeronáutica Civil bloquearon la Calle 26, en inmediaciones del Aeropuerto El Dorado, exigiendo mejores condiciones laborales y la actualización de los manuales de sus funciones.

La Aerocivil asegura que respeta el derecho de los trabajadores a movilizarse y manifiestó su interés para que el diálogo siga abierto para avanzar en las negociaciones.

Sin embargo, recalca que un deber de sus trabajadores es garantizar el derecho a movilizarse libremente en Bogotá, desde y hacia el Aeropuerto, y a respetar la dignidad del pasajero y las tripulaciones, esto haciendo referencia a los bloqueos que no permitían el paso hacia El Dorado.

Por su parte, los trabajadores aseguran que las negociaciones no se han dado en las mejores condiciones.

“El director indica que tiene el diálogo abierto, yo insisto que eso es una gran falsa falsedad. La cuenta X la tiene restringida, no podemos ver sus comunicados. A la mesa de negociaciones el señor nunca se presentó ni a un saludo, por lo menos protocolario para la instalación de la mesa, mucho menos se presentó para la clausura. La negociación ya finalizó, no puede estar diciendo que estamos en una mesa de diálogo, eso es totalmente falso. La mesa ya se terminó. Lo que hoy realmente tiene a los trabajadores en la calle es la pelea por la estabilidad”, aseguró Martin David Peñaloza, trabajador de la Aeronáutica Civil

Los trabajadores de la Aerocivil piden que se establezca una mesa de negociaciones con integrantes del gobierno para debatir sus peticiones.

Otro de los reclamos de los trabajadores son los puestos de trabajo que la entidad sometió a concurso de mérito.

“Habla de que el mérito es un mandato constitucional, esto no está en discusión, los trabajadores no lo hemos puesto en duda en duda. No estamos en contra de los concursos. Solamente que hemos planteado algunas propuestas para que sean menos catastróficas para la seguridad aérea. Lógicamente, para los funcionarios de estos concursos, como los pretende sacar el director, va a afectar la seguridad aérea y la transferencia de conocimiento que tienen muchos trabajadores que posiblemente van a quedar por fuera de la entidad”, explicó Peñaloza.