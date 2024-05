LA POLICÍA CAPTURA EN MONTERÍA AL FEMINICIDA DE GREICY CONCEPCIÓN CAICEDO La Policía Metropolitana de Montería capturó a un hombre identificado como Darwin David Mena, condenado a 42 años de prensión por el Juzgado 54 penal del Circuito de Bogotá por el feminicidio de Greicy Concepción Caicedo. La aprehensión se llevó a cabo en la calle principal del barrio Cantaclaro, en el marco de la intervención policial que se realiza en la Comuna 6. El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Carlos García, informó que este sujeto también tiene ingresos al sistema judicial colombiano por los delitos de amenaza, lesiones personales y falsedad material en documento público. Un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Darwin David Mena González, por su presunta responsabilidad en la muerte de su compañera sentimental el 10 de enero de 2021, en la localidad de Ciudad Bolívar. Los elementos de prueba recopilados por la Fiscalía y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá evidenciaron que la pareja departía con otra persona en una vivienda del barrio Fátima. En medio de la reunión, Greicy Concepción Caicedo le habría pedido a su compañero que no le sacara dinero del bolso. Ante el reclamo, el hombre, supuestamente, la golpeó en la cara y, posteriormente, la atacó con un cuchillo en la espalda. La mujer, de 33 años, murió mientras era trasladada a un centro asistencial del sur de la ciudad. En las verificaciones realizadas por la Fiscalía se constató que, en 2015, la víctima denunció a esta persona por maltrato físico. El proceso no avanzó porque los dos se reconciliaron y llegaron a un supuesto acuerdo. Sin embargo, algunos testimonios dan cuenta de que la violencia nunca paró y fue una constante durante los seis años de convivencia de la pareja. Una fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Mena González el delito de feminicidio agravado. El cargo no fue aceptado. Al parecer, el agresor se encontraba en Montería evadiendo a la justicia.