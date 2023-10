Daniel Cataño: “Tenemos un equipo para disputar el bicampeonato en los dos torneos”

Daniel Cataño, volante antioqueño de Millonarios, habló de su actualidad y la del equipo bogotano en la recta final del campeonato y de la Copa Colombia. En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el jugador también se refirió a la renovación de Alberto Gamero y a la partida de Daniel Ruiz, tras su convocatoria a la Selección Colombia Sub-23, entre otras cosas.

Momento personal y colectivo

“Yo me siento bien, estamos pasando por un momento muy importante de nuestra carrera, personal, el tiempo que tenemos aquí con Millonarios ha sido un tiempo de mucha bendición para nosotros, lo hemos sabido aprovechar. Creo que Millonarios también me ha ayudado a eso. El juego del equipo, la idea, todo lo que hemos conseguido como grupo ha permitido que todo sea mejor y que quizás el momento el cual se hable, por el que hemos estado pasado, así lo hayamos tenido en otros momentos, el conseguir títulos en un equipo como Millonarios tiene un poco más de boom. Ahorita empezamos un torneo complejo, casi que sin vacaciones, ahí nos costó un poquito, le echamos la culpa a eso para escudarnos un poco. El equipo se ha ido acomodando, en los últimos días ha venido encontrando forma, gracias a Dios estamos en los ocho y esperamos clasificarnos lo antes posible, creemos que tenemos un equipo para disputar el bicampeonato en los dos torneos”.

La renovación de Alberto Gamero

“Es importante para nosotros como jugadores, para él y su cuerpo técnico y para la institución, que un técnico que venía con un proceso, que por ahí lo hayan aguantado un par de años sin conseguir ningún título, que lo puedan renovar ahora a puertas de unas finales con el favor de Dios, teniendo una Copa Libertadores el próximo año, el club le está aputando a cosas buenas e importantes. Ojalá que futbolísticamente se nos puedan dar las cosas y podamos conseguir lo que queremos. Es un paso importante para Millonarios como institución de poder conservar un proceso, la estructura del club, cómo se maneja y que ha ayudado también para que muchos jugadores jóvenes hayan salido al exterior, otros que hayan surgido de la cantera, eso es importante para todos”.

¿Le gusta el juego de Águilas y América?

“Me considero un jugador que juega bien al fútbol y por lo tanto me gustan los equipos que juegan bien al fútbol. Me gusta mucho ver a América, la idea del profe Lucas (González) desde el torneo pasado con Águilas, muy importante, interesante, y ahorita lo que está haciendo con América es bueno, uno disfruta ver jugar a América, lo mismo pasa con Águilas, que viene con un proceso de unos tres años, ha cambiado de técnico, pero ha mantenido una base de jugadores. Lastimosamente nuestró fútbol, nuestro torneo y el fútbol general es de resultados, si no se consiguen títulos es difícil resaltar las otras campañas o las cosas que se están haciendo otros equipos. Va a quedar campeón uno solo y quizás los otros equipos vayan a ser un fracaso, así se maneja el fútbol en general, va a ser difícil también, esperemos qué puede pasar en lo que resta del torneo”.

La partida de Daniel Ruiz

“Aquí tiene muy buenos jugadores, pero Daniel es en este momento el jugador más entero que nosotros tenemos. Digamos que para nosotros va a ser una baja importante en estos días que se va a ausentar, porque es el más entero, físicamente puede estar mejor que todos los jugadores que competimos el semestre pasado, entonces seguramente lo vamos a sentir. Pero tenemos un buen grupo, cuando a Beckham le ha tocado jugara respondido, a nosotros nos ha tocado jugar por izquierda o por derecha, el profe va a tener mucho trabajo, igual va a tener variantes, contando que no va a tener la oportunidad de tener a Jader por lesión, pero hay van a estar otros jugadores que podrán darnos la mano”.

¿Mackalister podría ayudar a la Selección Colombia?

“Es que el fútbol no tiene una edad, en el fútbol están las personas que juegan bien y los que no, y las personas que juegan bien como Macka, seguramente podrán dar la mano en algún momento en la Selección Colombia. Ojalán que lo puedan tener en cuenta en algún momento y si tienen la posibilidad de ir que lo pueda disfrutar. La edad es lo de menos, lo más importante es como esté jugando el jugador, como se sienta. Tenemos el ejemplo de jugadores más jóvenes pero no están teniendo la competencia o la cantidad de partidos correspondientes, Macka está preparado para afrontar este resto, eso va a ser importante para él y su familia si el profe Néstor Lorenzo lo necesita.

Próximos partidos

“Seguramente van a ser como todos los partidos que nos faltan, ahorita se achican las posibilidades para todos de clasificar. Todos están buscando puntos, la forma de clasificar. Con Alianza va a ser un partido bien disputado, ellos son un equipo fuerte de local, juegan bien a la pelota, ya los hemos enfrentado varias veces y es un buen equipo, tiene buenos jugadores y de local seguramente van a tratar de salir por todo, más que el partido de Liga es de ellos es un martes. Junior es un equipo necesitado, ha tenido muchos altibajos, por ahí levantó unos días, otra vez volvió a bajar. Nosotros también estamos buscando nuestra clasificación, van a ser partidos muy disputados”.

¿Cómo se encuentra de su dedo?

“El dedo está bien, solamente tuve una luxación, afortunadamente no hubo fractura ni nada, me toca cuidarme de no lastimarme en los entrenos, pero no es nada que me limite ni nada grave”.