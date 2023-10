Alberto Gamero y su renovación: Tuve propuestas, pero nunca paré a mirar otras cosas

Millonarios viene teniendo un alza en la liga colombiana. Luego de las derrotas contra Águilas Doradas e Independiente Santa Fe, el equipo capitalino suma cuatro victorias, tres de ellas de manera consecutiva en sus últimas cinco salidas, resultados que lo mantienen dentro del grupo de los ocho, a pesar de tener una fecha por jugar.

Al respecto habló el entrenador Alberto Gamero en El Vbar Caracol. El samario de 59 años valoró la autocrítica que ha tenido el grupo durante las últimas jonadas y aseguró que se mantienen trabajando en errores puntuales para conseguir la clasificación a los cuadrangulares.

Gamero dio también más detalles respecto a su renovación, momento en el que aprovechó para dar claridad sobre el supuesto pedido de una sede a la altura del equipo. En este orden de ideas reconoció que el lote para construirla ya se tenía, incluso desde antes que firmara con la institución y desde la junta directiva ya se tiene un plan para llevar a cabo la obra.

Finalmente reiteró su descontento con el aplazamiento de partidos en esta recta final del campeonato local.

Actualidad de Millonarios

El objetivo principal es corregir errores, sin impotar el resultado: Vamos entendiendo que queremos pelear nuevamente, que el comienzo no fue bueno. Este es un equipo autocrítico, sabemos cuáles son los errores, las virtudes, lo que toca mejorar. Ganando, perdiendo o empatando, siempre llegamos a corregir. Nuestro día a día es corregir y corregir, tenemos un grupo que es accesible a eso, que reconoce los errores.

Quejas por el aplazamiento de partidos: Es de fuerza mayor. Hay concierto el fin de semana y no puede jugar Millonarios con Unión Magdalena, es lo único que pasa. No hubo ninguna cosa rara de parte de Dimayor, Millonarios, Unión Magdalena. Hubo cosas de carácter mayor donde no podíamos jugar. Ya hay equipos con puntaje y nosotros un partido menos, pero debemos ganar. No es bueno aplazar en estas instancias, faltando 5-6 fechas. Aplazar partidos ahora no es bueno para ninguno.

Preparación para la temporada que viene

Refuerzos pensando en el 2024: Hoy tenemos un equipo en el que debemos esperar la evolución de muchos jugadores y mirar cuáles son las posiciones que vamos a tener. Para nadie es un secreto que se traerán jugadores, pero sería para mí una falta de respeto pedir posiciones en un equipo que está peleando Liga y Copa. Todo a su debido tiempo. Mis jugadores son los que permiten que se traigan o que no se traigan refuerzos.

Próximos objetivos en Millonarios: Uno siempre quiere ir superándose a uno mismo. Hemos hecho cosas buenas en Millonarios y ahora la superación es hacer cosas aún mejores. Esa es la tarea de Gamero, la junta directiva, los jugadores, todos… El torneo internacional es una apuesta que hay. El año entrante tenemos fase de grupos de Copa Libertadores y creo que tuvimos ya la experiencia en la Sudamericana. Tenemos el objetivo de hacer una buena presentación.

Renovación contractual

La renovación se iba a dar: Siempre he estado tranquilo. La semana pasada se dio la firma definitiva para la renovación. Ya había hablado con la junta directiva y todo el mudo, pero estábamos a un firma.

El lote para la nueva sede ya está, pero no lo puso como condición para renovar: Nunca hubo peticiones específicas. Si estoy en esta institución, siempre querré lo mejor para ella. Para nadie es un secreto que Millonarios debería tener una muy buena sede porque lo merece. Hoy tiene un equipo competitivo, que está intentando y pretende querer jugar bien. Es el momento de una sede y la propuesta no debe ser por petición de Gamero. Ya está el lote, que es muy bonito y estaba desde antes de que yo llegara. Ellos han tenido esa mentalidad y ojalá pueda estar lo más pronto posible… Queda cerca de la sede ese lote, es muy bonito. Tenía unos inconvenientes de papeleo, están tratando de arreglar eso. El lote está y esperamos los permisos par hacer la sede.

Hubo ofertas de otros equipos: Yo hablaba constantemente con la junta directiva. Les decía que yo no tenía desespero con ese tema y ellos tampoco estaban desesperados. Propuestas sí había, pero en ningún momento se me dio por parar esto y mirar otra cosa. Siempre estuve enfocado, pendiente del equipo. Tuvimos una serie de partidos en donde quería pensar en eso y no en otra cosa. Al final la firma se dio, nunca tuvo controversias en lo que les hablaba a los directivos o ellos a mí.