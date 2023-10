Vivir amando la vida

En Historias de Vida de Sanamente, conversamos con Alexandra Cortes, paciente diagnosticada hace cuatro años de sarcoma, un tipo de cáncer que se origina en los huesos y tejidos blandos. Estas células cancerosas se desprendieron del tumor primario para situarse en otros órganos y tejidos del cuerpo (nombrado por los especialistas de salud como metástasis), lo que preocupaba y ponía en riesgo la vida de Alexandra.

A pesar del difícil diagnóstico para ella y su familia, Alexandra inicia un proceso de aceptar la enfermedad por medio de tratamientos y quimioterapias, sin dejar a un lado su espiritualidad y emocionalidad que le han permitido vivir el día a día desde el amor y la paz, lo describe como “una de las experiencias más lindas y enriquecedoras que la han ayudado a crecer como ser humano”.

En enero del presente año le realizaron exámenes de rutina, los resultados arrojaron que la masa que anteriormente estaba afectando en todo su cuerpo, ya no era perceptible por encima de 5 milímetros, “los médicos y la ciencia no tienen respuesta de lo que pasó, lo llaman como un caso exótico” explica Alexandra. Actualmente continúa en terapias de control y no busca las razones de la desaparición de la enfermedad, sigue abrazando su vida con la certeza que va a seguir viviendo, aun cuando su cuerpo físico no esté presente.

Alexandra por medio de su experiencia, brinda talleres a personas que estén pasando por una difícil situación, dando a conocer las herramientas para vivir la enfermedad con tranquilidad y amor, sin dejar que el control de los pensamientos de la muerte limiten el disfrute de la vida.

