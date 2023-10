Aumentó la cifra de candidatos que denuncian amenazas en Santander

Bucaramanga

De 26 la cifra pasó a 33 respecto a los candidatos entre aspirantes al concejo, alcaldías y hasta gobernación que siguen denunciando presuntas amenazas, quienes denuncian que su vida corre peligro.

Sin embargo el secretario del Interior de Santander, John Jaime Ruiz Macías, aseguró que es importante que los denunciantes presenten pruebas.

“Están haciendo algunas afirmaciones pero al momento en el que los entes hacen su requerimiento de información precisa tampoco es aportada”, señaló Ruiz.

Es la segunda vez que la gobernación de Santander realiza un comité de seguimiento electoral, espacio en el que aprovecharon para dialogar con 13 de estos candidatos presuntamente amenazados.

“Hay que hacer un llamado porque muchos de ellos hablan de presuntas amenazas pero el informe que se presenta ante la Unidad Nacional de Protección no las soportan, simplemente tienen en su imaginario que están corriendo riesgo y como entidades públicas debemos seguir la normatividiad; y si no aportan pruebas la UNP no puede actuar”.

En el comité realizado la UNP nuevamente volvió a explicarles las rutas, todas vez que en diferentes municipios hay personas que tienen medidas de protección por ser lideres socials y candidatos; y para hacerles un seguimiento deben cumplir con los requerimientos que solicita la Unidad.