Crónica: En la vía a “Ciudad Norte” con Carlos Parra, candidato a la alcaldía

Bucaramanga

El escenario es este: en el auditorio de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga hay un debate entre candidatos a la gobernación de Santander. Es 2007. Viene la ronda de preguntas; un estudiante de tercer semestre de Derecho toma la palabra y cuestiona la aspiración de Didier Tavera. Lo hace sin moderación, sin el uso de eufemismos. Hecha la pregunta, vino una rechifla.

Ese hecho y otras circunstancias como la cabalgata de la feria que terminaban en desmanes y la parapolítica pusieron a ese estudiante, al bachiller egresado del colegio San Pedro Claver a pensar seriamente en irse de Bucaramanga. Hoy Carlos Felipe Parra Rojas, abogado de la Universidad del Rosario tiene 34 años. Hasta hace poco quien fuera concejal por el partido Verde es uno de los 14 candidato a la alcaldía de Bucaramanga que siguen en contienda.

Los periodistas de Caracol Radio acompañaron a Parra en una actividad de campaña en una mañana de sol intenso en un punto de la vía entre la Virgen y la Cemento.

Ángela Rojas, su mamá cuenta que era un niño preguntón; que nadie influyó tanto en él como el bisabuelo, Saúl Gómez Gómez, un campesino de San Vicente de Chucurí. El señor Gómez fue el autor de un libro muy particular, una especie de tratado de política aliñado con coplas subidas de tono.

Desencantado de un medio donde cuestionar daba para burlas, Carlos Parra aplicó a cuanta beca encontraba en internet. Quería encontrar el camino para volverse fuerte en el debate. Se contactó con una profesor argentina que estaba en la Patagonia. Fue cuando se creo la Liga Colombiana del Debate que “creció como crispeta”. Een 5 años, el candidato conoció el mundo propiciando la santa controversia entre los jóvenes.

El candidato siguió ganándose becas; una relacionada con el fortalecimiento de la democracia. De ahí nació otro proyecto “Siga su Voto”. Tocó puertas y llegó al escenario a las ligas mayores de la política en el país y donde estaba recién electa quien ha sido una especie de madrina suya, la congresista Angélica Lozano.

En la actividad en la vía al norte también estuvo Carlos Armando Parra Monsalve, un abogado socorrano de 62 años. Dice entender bien el ideario y las luchas de su hijo. Se remite a los tiempos en que hizo la judicatura en una comisaría del centro de Bucaramanga como cuota del sector conservador del excongresista Jorge Sedano. Parra papá litiga y está metido en negocios de ferretería y avicultura para no deberle nada a nadie.

Antes de salir hacia el norte, en la sede de campaña de la calle 34 con carrera 25 conocimos a Valiente, el perro criollo adoptado por el candidato. La mascota se lleva de maravilla con Lupita, la perrita Beagle de Silvia Natalia Valero Bayona. Silvia es la novia de Parra, una abogada egresada de la UIS. Admira a Jorge Enrique Robledo. Dice que Parra es más estilo Mockus. Formalmente comparten como pareja desde hace un año. Se conocían, pero se acercaron cuando Jaime Andrés Beltrán, hoy rival de Parra habló de paloterapia en el concejo.

Silvia asegura que su familia quiere y apoya a Parra; que lo molesta porque no vive desaliñado; que desde hace un año no han dejado de verse un solo día y que en tal sentido solo es superada por Danovis Lozano. Con su novio, comparten el gusto por el rock argentino; escuchan rock argentino. Ganen o pierdan el 29 de octubre ya tienen un plan y no será en el sur del continente. Se van de vacaciones durante una semana a México parea escuchar rancheras.

A las actividades de la campaña como los plantones diarios en los semáforos va valiente, la mascota; doña Ángela que es además la gerente de la campaña; Danovis, ahora candidato a la asamblea de Santander. También van voluntarios como la “Mirla”, Sergio Arley Barrera, un joven de un hogar humilde de María Paz, aspirante a edil del corregimiento uno.

A medida que se acerca el 29 de octubre, las noticias de campaña impactan cada vez más a la opinión pública. Hace una semana, el gobernador Aguilar madrugó a hablar en Caracol Radio de los candidatos que han buscado a su familia. Parra dice que esa declaración fue un bombazo resultó ser una especie de proyectil inesperado que alimentó el arsenal contra los políticos tradicionales.

La campaña de los verdes es según su gerente una iniciativa austera; dependiente de aportes voluntarios. En la serie de recuerdos que salen a flote, ahí a un costado de la que debió ser desde hace muchos años una doble calzada, Parra cuenta de una apuesta del pasado. Le dijo a un maigo que si el referendo anticorrupción sacaba más de 100 mil votos se quedaba en Bucaramanga.

A menos de un mes de los comicios, Ángela Rojas, la mamá del candidato le confiesa a este reportero que sin importar el resultado del 29 de octubre ya ganó; triunfo porque sus hijos y la hija de su exesposo son personas que aportan a la sociedad; que se siente bendecida; que ha llorado, unas veces de rabia y otras de emoción; nos despedimos ahí a la entrada de Ciudad Norte.