‘Pacho’ Maturana a Lucas González: no sentirse técnico todavía, siempre se puede mejorar

El técnico Francisco Maturana, en una entrevista para El Camerino de El Alargue de Caracol Radio, dedicó unas palabras para Lucas González, uno de los entrenadores que más sobresale actualmente en el fútbol colombiano, y le dejó un consejo para su objetivo de dirigir en Europa.

Pacho fue claro y usó una anécdota de vida que le había pasado justo después de llegar a Sevilla: “Humildad. Cuando llegué a Europa, allá en el Sevilla, estaba Carlos Bilardo y él había sido mi entrenador en la Selección Colombia. Yo llego con un rótulo, que me habían puesto, de menotista. El fútbol en América se dividía entre los menotisas y los bilardistas. No sé qué dije yo, pero los periodistas le dicen a Bilardo que Pacho había dicho tal cosa. Entonces dijo: Pacho, que no hable todavía. Que cuando sea técnico hablé”.

Después, Maturana contó cómo, en alguna ocasión, se encontró con el argentino y este pudo explicarle el consejo: “Después, me lo encontré y me dijo: Te mandé un recadito, que te va a servir para toda la vida. A ti te han salido muy bien las cosas, pero vas a ser técnico cuando te quieran quemar el carro, cuándo no puedas salir a la calle, cuando llegues a la casa a llorar, cuando no puedas dormir. Ahí vas a comenzar a ser técnico”.

El entrenador ganador de la Copa América con Colombia, aseguró que, después, con la experiencia y con los años, este consejo se fue haciendo realidad: “A uno le pasan cosas que indudablemente, sí lo van formando. Yo decía, yo vengo de un Mundial, vengo de ganar una Copa América y este me dice que no soy técnico todavía. Yo creo que ese es un buen mensaje, no sentirse técnico todavía, siempre está la posibilidad de ser mejor todos los días”.

