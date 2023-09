¿Qué es más caliente, el Sol o el núcleo de la Tierra? La respuesta lo sorprenderá

A lo largo de los años se ha estudiado el núcleo de la Tierra y su composición; pues proporciona información fundamental sobre la estructura interna del planeta y dinamiza algunos aspectos de la vida en la Tierra, como algunos efectos que se podrían haber dado luego de que se conociera que este núcleo se frenó. Sin embargo, la temperatura de esta ha sido todo un misterio, por lo que recientemente se hizo público un dato revelador que indica que el núcleo de la Tierra sería más caliente de lo que se ha creído por millones de años. Para comprender la magnitud de su temperatura, es interesante compararlo con la temperatura del Sol, pues este astro, además de ser la estrella del centro del sistema solar, es un motor clave para el movimiento y el funcionamiento de todo lo que compone el espacio exterior.

Por esa razón, aquí le contamos todo sobre la temperatura del centro de la Tierra en comparación con la enorme esfera solar:

¿De qué está hecho el núcleo de la Tierra?

Esta parte central del planeta está compuesta, principalmente, de hierro y níquel. Ese se compone, a su vez, de un núcleo exterior y uno interno, que podría tener un radio de alrededor del 70% del tamaño de la luna.

Asimismo, tiene temperaturas muy calientes, pero no afecta a los seres habitantes de la Tierra, pues este núcleo está a más de 5 mil kilómetros de la superficie. A continuación, le contamos cuál es la temperatura que alcanza el centro del planeta:

Sol y núcleo de la Tierra: ¿cuál es más caliente?

Según una investigación realizada por el portal especializado, ‘Space’, el núcleo de la Tierra, en la actualidad, sería tan caliente como el Sol, por lo que múltiples personas llegan a sorprenderse al saber que en el centro del planeta hay una fuente de calor de dicha magnitud.

En ese sentido, y teniendo en cuenta la temperatura de la superficie del Sol, que está sobre los 5.500° C, el núcleo de la Tierra estaría alcanzando temperaturas iguales o hasta superiores, con alrededor de 6.000° C. Sin embargo, cabe resaltar que la comparación se da con la superficie del Sol, ya que esta enorme esfera alcanza temperaturas superiores a los 15.000.000° C en su núcleo.

¿El núcleo de la tierra es calentado por el Sol?

Aunque esta estrella sí es la encargada de emitir luz y energía en los procesos de transferencia de calor a los distintos planetas y cuerpos celestes del espacio, incluida la Tierra, esta no es la fuente de calor del núcleo del planeta, ya que el calor no alcanza a penetrar efectivamente los más de 5.000 kilómetros de distancia con la superficie.

La temperatura del núcleo de la Tierra viene, en gran parte, del calor residual de la formación de la Tierra, ya que durante este proceso se produjo una enorme cantidad de calor, del que se conservan partes al interior de la Tierra.

Así también, su temperatura se deriva de la desintegración de algunos componentes radiactivos distribuidos por la Tierra, que se desintegran y liberan energía en forma de calor.