“No soy el candidato de las maquinarias”: Óscar Gómez Agudelo

Continuamos en nuestros noticieros de Caracol Radio escuchando a los candidatos a la alcaldía de Armenia y gobernación del Quindío en un espacio pedagógico para que expongan las diferentes propuestas.

El doceavo invitado de los aspirantes fue el candidato a la alcaldía de Armenia, Óscar Gómez Agudelo por el partido Salvación Nacional. Es periodista del INPAHU en Bogotá con especialización en TV, Profesor de la EAM facultad de publicidad, Fiscal del Colegio de periodistas del Quindío 5 años consecutivos, Diputado, Congresista y gestor de la Fundación la Comunidad por la Comunidad.

En diálogo con Caracol Radio se refirió a la situación de inseguridad que tanto afecta a la ciudad. Destacó que le apuntarán a una secretaría de seguridad ciudadana con toda la voluntad política para tener un circuito de televisión cerrada de esa forma con las cámaras inteligentes será más fácil monitorear la ciudad. Dijo que con los taxistas habrá un trabajo especial en articulación con la alcaldía para que a través de sus aplicaciones sean los ojos en los diferentes puntos de la ciudad.

“Por algo recibimos el espaldarazo de las reservas Ejército y Policía porque yo como subteniente de la reserva ellos han optado por apoyarme”, sostuvo.

En cuanto a la financiación de la campaña fue enfático en decir que es austera pues están siendo cuidadosos en no derrochar el dinero por eso no supera los 400 millones de pesos. Enfatizó en que no tiene inconvenientes con los periodistas de la región puesto que han sido invitados sin problema y más de 300 carros han pegado los microperforados sin necesidad de pagar un solo peso por eso. Aseguró que es un hombre que vive de los medios de comunicación, del transporte y que nunca ha tenido contratos por pauta publicitaria con alcaldía o gobernación.

Respecto a la decisión de apoyar al candidato a la gobernación del Quindío, Juan Miguel Galvis, resaltó: “Había dos grupos estaba el de Luz Piedad Valencia Franco con Atilano y Álvaro Arias y estaba el del alcalde con Toto y Padilla por eso no podía encajar ahí así que me puse analizar y tomé la decisión por Juan Miguel lo conozco desde hace muchos años”.

Así mismo frente a la pregunta de que si no fuera candidato por quién votaría o no lo haría fue tajante en manifestar que por James Padilla nunca votaría ya que considera es el candidato de la maquinaria y por el contrario si votaría por José Ignacio Rojas quien considera buen técnico, pero que le falta conectar con la comunidad.

