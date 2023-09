Nancy Patricia Gutiérrez fue declarada inocente por el Consejo de Estado

Después de casi diez años de estar en líos jurídicos y hasta en la cárcel, la ex senadora y actual candidata a la gobernación de Cundinamarca, Nancy Gutierrez, hoy el Consejo de Estado la declaró inocente y no solo deberán indemnizarla con una cifra superior a los 206 millones de pesos, si no que la Rama Judicial debe pedirle disculpas públicas.

El alto tribunal, comprobó entonces que nunca estuvo metida en líos de parapolítica cuando un ex paramilitar la señaló de haber recibido apoyo de alias El Pajaro para una de sus campañas al congreso.

Es importante resaltar que en los últimos años, Gutiérrez, fue insistente en que fue enviada a la carcel de manera injusta y señaló que sufrió perjuicios morales por el dolor estos hechos.