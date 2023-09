Campaña Petro, ¿qué demuestra del manejo de la contienda en Casanare?

En Hora20 el análisis a un informe periodístico que vuelve a poner de presente algunas posibles irregularidades en los apoyos que recibió la campaña de Gustavo Petro a la presidencia en 2022, analizaremos el impacto en el gobierno, en las respuestas pendientes y en lo que reflejan estas revelaciones de la campaña. Después una mirada al impacto que tiene en el ajedrez político las decisiones del Consejo Nacional Electoral sobre algunas candidaturas en todo el país.

Las dudas sobre la forma como se desarrolló la campaña de Gustavo Petro a la presidencia en el 2022 no se limitan solo a lo que ha pasado con Nicolás Petro y Armando Benedetti, pues esta tarde un informe de Noticias Caracol elaborado por el periodista Ricardo Calderón publicó la segunda parte de un informe emitido hace un mes en el que Sandra Navarro, esposa del condenado narcotraficante Juan Carlos López, alias “Sobrino” habría tenido participación en la campaña, pues se reveló un video de un mitin político en la casa del narcotraficante. En este informe se revelan audios, fotografías y videos del papel que cumplió la esposa del narcotraficante en la campaña de Gustavo Petro en Casanare: logística, entrega de refrigerios, reuniones políticas, camionetas prestadas para movilizar a figuras de la campaña como la comitiva de la entonces candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez en Yopal, entrega de dineros para la campaña, entre otros apoyos.

Además, en los audios que están en poder de la Fiscalía, la DEA y la Policía hay conversaciones en los que el narcotraficante se muestra interesado por el futuro de la campaña y lo que iba a ocurrir con las curules del Pacto Histórico. Según los audios, el enlace entre la campaña y la esposa del narco fue Sonia Bernal, excandidata al senado por la Colombia Humana, después coordinadora de la campaña en Casanare y actualmente subdirectora de gobierno del Ministerio del Interior.

A pesar de conocer estos audios, la excoordinadora de la campaña asegura que solo se vio dos veces con Sandra Navarro y que no le solicitó dinero. Sin embargo, ambas aparecen en varias fotos juntas o en actos de proselitismo, como la vez que la esposa del narco apareció en tarima con la entonces candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez. Ante estos hechos, el papel de figuras cercanas al narcotráfico y los aportes o apoyos a la campaña del Pacto Histórico en el 2022, Eduardo Noriega, coordinador nacional de la campaña, ha dicho que se había advertido que no se podría recibir recursos por fuera de la campaña, que debe haber responsables institucionales en directivos y voluntarios y que se debe responder a nivel personal. Por su parte, al vicepresidente, Francia Márquez ha explicado que la señora Bernal fue la responsable de la campaña en Casanare, que fue quien organizó los actos de campaña en los que estuvo presente la entonces candidata, que no se utilizaron vehículos particulares y explican que “como en toda campaña, son muchas las personas que se suben a una tarima a saludar, algo que no estuvo bajo el control de la entonces candidata”.

Lo que dicen los panelistas

Santiago Vargas, sociólogo, analista y columnista en El Tiempo, planteó que lo único que esta nueva polémica demuestra es que entró plata de esposa de un narco a una campaña, “no sabemos si las altas esferas de campaña lo sabían, toca responder es por qué, qué se quería a cambio, se habla de un dinero, pero no se sabe por qué, habla de cargos, falta ver si se prometieron cargos; lo que toca entender es si esto venía de la campaña o si simplemente algunos funcionarios en Casanare que se extralimitaron a las directrices de la campaña”.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, explicó que hay niveles y cadenas de responsabilidad en campaña, “hay gente que se sube a tarimas y pues puede que no se sepa quién es, porque hay un enlace, organiza todo, se saluda, da el discurso y ya, pero donde hay mucha responsabilidad es en el presupuesto y realización de eventos, ahí es donde debe estar control”. También dijo que hay un tema de responsabilidad ante el dinero que se necesitaba en términos logísticos y los recursos que se necesitaban. De otro lado, planteó que se debe responder qué pasó en la cadena nacional frente a lo que falló, “a una campaña llegan muchas cosas y mucha gente y eso funciona muy diferente, Casanare ha estado permeado por narcotráfico y el narco busca políticos, y siempre van a buscar campañas que ganan, cómo los partidos se protegen de eso”. Por último, dijo que es necesario fortalecer el sistema de partidos e iniciar con el debate sobre la centralización de las decisiones de los partidos.

María José Pizarro, senadora de la república por el Pacto Histórico, explicó que el presidente emitió una directriz de público conocimiento diciendo que solamente la campaña nacional estaba autorizada para recibir recursos y que había un plan para infiltrar la campaña, en ese sentido, aseguró que cada responsabilidad debe ser individual sobre lo que haya ocurrido en campaña. Agregó que debe haber investigaciones sobre lo ocurrido en las campañas presidenciales de las últimas décadas, “recorrí el país haciendo una campaña austera, hubo gestos de solidaridad con gente de a pie, eso debe quedar claro y en Casanare sucedieron cosas y directivas cerraron puertas, se negó participación en campañas, así lo denunció el presidente, quedan varias claridades”.

Resaltó que el Pacto es el más interesado en que se aclare la situación, “pero no podemos actuar de manera irresponsable, hubo directriz asumida por quienes estaban al frente de las campañas y sobre todo lo territorial, no vamos a permitir que se nos iguale a campañas anteriores”.

José Daniel López, director ejecutivo de AlianzaIn y exrepresentante a la Cámara, detalló que hay una tensión grande entre cómo debe funcionar una campaña y lo que pasa por la complejidad de una campaña nacional como la de Petro con tantos apoyos, “la tensión clásica es lo nacional y lo local, el temor del gerente es que les pase esto, por eso las campañas en lo nacional tienden a quitarle discrecionalidad y capacidad de consecución de recursos a campañas regionales y en práctica lo que termina pasando, es que entra plata del narcotráfico, que si presidente estaba enterado, que si gerente estaba enterado, tal vez no, que sí hay responsabilidad política, eso sin duda”.

Destacó que quienes hacen campañas quieren tener autonomía, “hay criterio de juzgamiento grave, no se sabe si se reportó, si se consultó, pero mientras en lo regional hay búsqueda de organizaciones criminales tratando de penetrar una campaña, está la tensión de la campaña nacional del deber ser”.